До Камбососа рукою подати. Берінчик наблизився до абсолютного чемпіона світу

Всесвітня боксерська організація (WBO) опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів легкої ваги. Чемпіоном дивізіону є австралієць Джордж Камбосос.
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Екс-чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) очолює рейтинг WBO. Впритул до Хай-тека наблизився непереможений український боксер Денис Берінчик.
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Володар титулу WBO International піднявся з третього на другий рядок рейтингу. Таким чином, Денис на крок наблизився до бою за звання чемпіона світу.
Рейтинг WBO у легкій вазі
- 1. Василь Ломаченко (Україна)
- 2. Денис Берінчик (Україна)
- 3. Анхель Фієрро (Мексика)
- 4. Ісаак Крус (Мекксика)
- 5. Шуїчіро Йошино (Японія)
- 6. Вільям Сепеда (Мексика)
- 7. Франческо Патера (Бельгія)
- 8. Гері Каллі (Ірландія)
- 9. Густаво Лемос (Аргентина)
- 10. Мічел Рівера (Домініканська Республіка)
Нагадаємо, наприкінці 2021 року Берінчик переміг росіянина Ісу Чанієва і вшосте захистив свій титул.
Раніше генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк заявив, що наступна мета Берінчика – титул чемпіона світу.