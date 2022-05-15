А где же Усик? Президент WBC назвал претендентов на пояс Цыганского короля

Не успел Тайсон Фьюри объявить о своем выходе на пенсию, как на его место чемпиона WBC нарисовалось сразу несколько кандидатов

Среди претендентов на пояс Фьюри не нашлось место Усику / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри наслаждается жизнью обычного человека. Эпатажный боксер на пике карьеры повесил перчатки на гвоздь и пока не собирается возвращаться в ринг.

Несмотря на все предположения, что уход из бокса всего лишь рекламный трюк скандалиста Фьюри, боссы WBC готовят план В, на случай, если это все-таки случится.

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Президент WBC Маурисио Сулейман все еще надеется на благоразумие Цыганского короля и дает ему время опомниться.

"Мы дадим ему время, которое ему нужно для размышлений, чтобы он расслабился. Он просто сделал обязательную защиту. Нет спешки давить на него или его команду, чтобы они принимали какие-либо решения. Мы будем общаться, сейчас у него есть отдых с семьей.

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Я не говорю, что это будет три месяца, но сейчас нет ограничений во времени. Я уважаю уровень Тайсона Фьюри, его личное время с семьей, но мы обязательно поговорим в ближайшее время. Нам нужно решить ситуацию, если он уходит на пенсию. Но сейчас мы просто даем ему заслуженное время, чтобы насладиться отпуском".

Если Фьюри действительно завершит карьеру, тогда у Сулеймана есть список из трех боксеров, претендующих на его пояс.

"Уайлдер является претендентом номер один, Джо Джойс на втором месте, третий – Джозеф Паркер. Я считаю, что Джойс и Паркер будут сражаться за звание временного чемпиона WBС. Но пока у нас нет подтверждения, мы просто будем ждать и смотреть, что произойдет", – сказал Сулейман в комментарии BoxingScene.

Фьюри vs Уайлдер / Фото: Reuters

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Добавим, что пояса WBC не хватает украинскому боксеру Александру Усику для звания абсолютного чемпиона мира. В сентябре 2021 года он победил в титульном бою британца Энтони Джошуа, став чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.

Украинец хотел провести объединительный бой против Фьюри, но стороны так и не смогли согласовать перенос поединка с Джошуа.