А де ж Усик? Президент WBC назвав претендентів на пояс Циганського короля

Не встиг Тайсон Ф'юрі оголосити про свій вихід на пенсію, як на його місце чемпіона WBC намалювалося одразу декілька кандидатів

Серед претендентів на пояс Ф'юрі не знайшлося місце Усику / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі насолоджується життям звичайної людини. Епатажний боксер на піку кар'єри повісив рукавички на цвях і поки не збирається повертатися в ринг.

Попри всі припущення, що відхід з боксу лише рекламний трюк скандаліста Ф'юрі, боси WBC готують план В, на випадок, якщо це все-таки трапиться.

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Президент WBC Маурісіо Сулейман все ще сподівається на розсудливість Циганського короля і дає йому час схаменутися.

"Ми дамо йому час, який йому потрібний для роздумів, щоб він розслабився. Він просто зробив обов'язковий захист. Немає поспіху тиснути на нього або його команду, щоб вони ухвалювали будь-які рішення. Ми будемо спілкуватися, зараз у нього є відпочинок з родиною.

Я не кажу, що це буде три місяці, але зараз немає обмежень у часі. Я поважаю рівень Тайсона Ф'юрі, його особистий час з сім'єю, але ми обов'язково поговоримо найближчим часом. Нам потрібно вирішити ситуацію, якщо він іде на пенсію. Але зараз ми дамо йому вдосталь часу, щоб він насолодився відпочинком".

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Якщо Ф'юрі справді завершить кар'єру, тоді Сулейман має список з трьох боксерів, які претендують на його пояс.

"Вайлдер є претендентом номер один, Джо Джойс на другому місці, третє – Джозеф Паркер. Я вважаю, що Джойс та Паркер боротимуться за звання тимчасового чемпіона WBС. Але поки у нас немає підтвердження, ми просто чекатимемо і дивимось, що станеться", – сказав Сулейман у коментарі BoxingScene.

Ф'юрі vs Вайлдер / Фото: Reuters

Додамо, що пояса WBC не вистачає українському боксеру Олександру Усику для звання абсолютного чемпіона світу. У вересні 2021 року він переміг у титульному бою британця Ентоні Джошуа, ставши чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF.

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Українець хотів провести об'єднавчий бій проти Ф'юрі, але сторони так і не змогли погодити перенесення поєдинку з Джошуа.