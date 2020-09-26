"Я просто переносчик": лучший биатлонист Украины – о своем коронавирусе

Уже в понедельник чемпион мира Дмитрий Пидручный намерен сдать повторный тест на COVID-19

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный, у которого обнаружили коронавирус, уже в ближайшие дни намерен пройти повторное тестирование на COVID-19. Чемпион мира-2019 уверяет, что никаких симптомов у него и близких не наблюдается.

"Тест я делал, чтобы выехать за границу и принять участие в гонке в Висбадене – это обязательное условие, чтобы прибыть в Германию. Позвонили, сказали, что тест положительный. Ни у меня, ни у членов моей семьи симптомов нет, поэтому в ближайшее время буду сдавать повторный тест. Ближайшая дата, когда я могу сдать – понедельник, 28 сентября", – рассказал Дмитрий Пидручный в комментарии "Суспільне"

"Сейчас вынужденно нахожусь на самоизоляции, сижу дома. Возможно, тест показал правильный результат – я просто переносчик, поэтому надо беречь окружающих, чтобы не заразить других. Соответственно, сейчас нахожусь дома, в гонке не буду участвовать. Есть надежда, что в ближайшее время или поправлюсь, или придет отрицательный тест, и я смогу присоединиться к тренировкам, к сборам с командой", – добавил лучший украинский биатлонист

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Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Ранее мы писали, что суд отобрал медаль Олимпиады-2014 у украинской биатлонистки и отдал ее россиянке. В Швейцарии частично удовлетворили протесты российских спортсменок в деле о допинге.

Также мы рассказывали, что из биатлонного сезона убрали Рождественскую гонку. Сильнейшие спортсмены традиционно собирались перед Новым годом в Германии. Но в этот раз гонка не состоится из-за коронавируса.

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