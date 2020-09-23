Ни стрельбы, ни пива: из биатлонного сезона убрали Рождественскую гонку

Биатлонный сезон остался без традиционной Рождественской гонки. Соревнования, которые проходят в декабре на стадионе "Шальке" в Гельзенкирхене, в 2020 году не состоятся из-за пандемии коронавируса – сообщает Sport1. Ранее мы писали, что Пидручный привез Украине второе место в Гельзенкирхене.

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Норвежцы – победители Рождественской гонки/Фото Biathlon auf Schalke

Дело в том, что в Германии все еще действует запрет на проведение мероприятий с большим количеством зрителей. А при пустых трибунах в праздничном старте нет смысла. Источник отмечает, что гонка перенесена на 2021 год. А билеты, приобретенные на мероприятие в 2020 году, останутся действительными. Но их также можно сдать или обменять.

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Напомним, что Рождественская гонка-2020 была запланирована на 28 декабря и должна была стать уже 19-й по счету. На традиционные соревнования в Германии обычно приглашают сильнейших биатлонистов мира. Спортсмены выступают командами, составленными из мужчины и женщины. А чемпионам полагается огромный бокал пива.

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Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

Напомним, что украинцы Пидручный и Меркушина стали вторыми в Рождественской гонке в 2019 году. Также наши пары дважды становились победителями в Германии: в 2008 году первыми финишировали Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014 году – Валя Семеренко и Сергей Семенов.

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