Если украинских биатлонистов не выпустят на Кубок мира, устроим турнир с соседями

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о предстоящем сезоне, хотя окончательный формат еще не утвержден. Глава ФБУ также сообщил, что в случае отсутствия возможности выехать на этапы Кубка мира сборная Украины будет участвовать во внутренних соревнованиях. Ранее мы писали, когда откроется биатлонный сезон и будут ли переносить этапы из-за пандемии.

"Знаем, что IBU планирует провести максимальное количество этапов Кубка мира и чемпионат мира, потому что подписаны серьезные контракты с телевидением. Ну а в каком формате все будет проходить, это будут решать 23 сентября на заседании Исполкома. Возможно, соревнования будут без болельщиков, может быть, будут спаренные этапы. Например, два в Хохфильцене вместо Анси, или в Эстерсунде вместо Контиолахти", – рассказал Брынзак Xsport.

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Владимир Брынзак / Фото: Виталий Лазебник

"Может, даже некоторые страны из "красной зоны" не будут участвовать в соревнованиях. Вплоть до того, что даже если 10 стран не смогут приехать, все равно Кубок мира состоится. Если, не дай Бог, мы не сможем выехать на этапы Кубка мира, будем проводить Всеукраинские соревнования, может, даже матчевые встречи со странами-соседями. Все зависит от того, какая будет ситуация с карантином и открытием границ", – сказал Брынзак.

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