Лучший биатлонист Украины заразился коронавирусом накануне турнира в Германии

У спортсмена нет симптомов заболевания, но он все равно будет находиться на самоизоляции

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный заразился коронавирусом. Украинец должен был принять участие в ежегодном выставочном турнире City Biathlon в немецком городе Висбаден, но накануне сдал позитивный тест на COVID-19.

"Моя поездка в Висбаден и участие в гонке City Biathlon, отменяется! Сегодня получил положительный результат теста на COVID-19. Поэтому вынужден быть на самоизоляции. Чувствую себя прекрасно, никаких симптомов нет! Надеюсь, что в ближайшее время смогу приступить к тренировкам и продолжить тренировочные сборы с командой!", – написал Пидручный на своей странице в Facebook.

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Ранее мы писали, что суд отобрал медаль Олимпиады-2014 у украинской биатлонистки и отдал ее россиянке. В Швейцарии частично удовлетворили протесты российских спортсменок в деле о допинге.

Также мы писали, что из биатлонного сезона убрали Рождественскую гонку. Сильнейшие спортсмены традиционно собирались перед Новым годом в Германии. Но в этот раз гонка не состоится из-за коронавируса.

Смотрите, как Дмитрий Пидручный упал во время гонки на чемпионате мира:

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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