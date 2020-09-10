Знаменитая биатлонистка-"стриптизерша" объявила о разводе с мужем

На пятом году брака Габриэла Коукалова и ее супруг-бадминтонист поняли, что у них разные представления о жизни

Двукратная чемпионка мира по биатлону из Чехии 30-летняя Габриэла Коукалова, которая в мае 2019 года объявила о завершении карьеры, развелась с мужем, 34-летним бадминтонистом Петром Коукалом. Они поженились четыре года назад.

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"Порой бывает, что пути людей расходятся. Каждый дальше идет своим. Это наш с Петром случай. Мы расстались уже несколько месяцев назад, поэтому заявление о разводе было всего лишь формальностью. Выяснилось, что у нас разные представления о жизни. Возможно, мы поняли это слишком поздно, так как в начале отношений слишком мало жили вместе из-за спорта. Но за это время мы все равно получили много приятных моментов и положительных впечатлений. Надеюсь, что даже после расторжения брака мы продолжим нормально общаться как друзья, ведь мы взрослые и разумные люди. А мне сейчас хотелось бы сосредоточиться на семье и работе", – написала Коукалова у себя в Instagram

Габриэла Коукалова и Петр Коукал / Фото: Instagram

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Отметим, что свадьбе Коукаловой и Коукала предшествовал скандальный мальчишник для последнего. Габриэла и ее подруги переоделись в стриптизерш, вышли на сцену и начали раздеваться. При этом битлонистка обнажила грудь. "Я сбросила бюстгальтер, увидела, как кричит Петр, и после этого танцевальный номер прекратился. Некоторые парни были разочарованы тем, что мы его не завершили", – рассказывала спортсменка в своей автобиографии.

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