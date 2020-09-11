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Чемпион мира по биатлону поет в Карпатах: видео

11 сентября, 19:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Дмитрий Пидручный готовится к новому сезону в Украине, чему, кажется, очень рад

Украинские спортсмены-"зимники" обычно готовятся за рубежом, однако в этом году из-за пандемии коронавируса большинство остается в родных пенатах. В том числе – и биатлонисты. Лидер сборной Украины, Дмитрий Пидручный, показал в соцсетях, как "нагружает" организм. К слову, в августе украинский биатлонист устроил для семьи фотосессию в патриотическом наряде.

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28-летний уроженец Тернопольской области покоряет вершины в Карпатах, о чем оригинально рассказал на своей страничке в Facebook. По словам Димы, коллега по команде Тарас Лесюк назвал его лучшим певцом сборной, так что Пидручный предложил свою версию хита группы "Антитела". Правда, чемпион мира-2019 признался, что не помнит, как называется песня, лишь выдал цитату, что "все у нас красиво". При этом спортсмен сопроводил исполнение видео карпатских пейзажей.

Дмитрий уже является отцом двоих детей, в этом году у него родился сын. Ранее мы писали, что капитан сборной Украины по биатлону получил квартиру и съедет от родителей.

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Смотрите сюжет о минувшем биатлонном сезоне для нашей сборной:

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Карпаты футбол песня биатлон Дмитрий Пидручный
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