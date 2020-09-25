Суд отобрал медаль Олимпиады-2014 у украинской биатлонистки и отдал ее россиянке

В Швейцарии частично удовлетворили протесты российских спортсменок в деле о допинге

Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне завершил расследование дела о применении допинга российскими биатлонистками на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В 2017 году Международный олимпийских комитет дисквалифицировал нескольких россиян за нарушение антидопинговых правил, в том числе биатлонисток Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину. В результате этого серебряная медаль Олимпиады-2014 в спринте перешла украинке Вите Семеренко.

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Однако россияне подали апелляцию в CAS, утверждая, что документы от информатора андидопингового агентства (WADA) Георгия Родченкова сфальсифицированы. И суд частично удовлетворил их просьбу, считая, что обвинение не смогло привести удовлетворительные аргументы, пишет сайт InsideTheGames. А именно: медаль Зайцевой в эстафете не вернули, но ее пожизненную дисквалификацию отменили. Также признали недействительным наказания Романовой и Вилухиной, а это означает, что Ольге вернут серебряную медаль. Таким образом, Вита Семеренко возвращается в статус бронзовой призерки Олимпийских игр.

Весной этого года адвокат российских биатлонисток привел аргументы в деле по допингу.

Смотрите награждение украинских биатлонисток бронзовыми медалями чемпионата мира-2020:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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