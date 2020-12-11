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Украинки провалили спринтерскую гонку, победа досталась сенсационной белоруске

11 декабря, 14:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Лучшая из украинских биатлонисток оказалась лишь на 22-м месте

В австрийском Хохфильцене женской спринтерской гонкой стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. Победительницей сенсационно стала белорусская биатлонистка Динара Алимбекова. 24-летняя спортсменка отстрелялась без единого промаха и опередила ближайшую преследовательницу на 8 секунд.

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В гонке принимало участие пять украинок, однако добраться до медалей им не удалось. Лучший результат продемонстрировала Юлия Джима. Она допустила один промах и пришла к финишу 22-й. 24-е место досталось Дарье Блашко, отстрелявшейся на ноль.

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Валя Семеренко дважды смазала и в итоге пришла к финишу 45-й. Ее сестра Вита также сделала два промаха и стала 69-й, а Екатерина Бех финишировала 59-й также с двумя промахами.

  • 1. Динара Алимбекова (0+0) – 20:12,3
  • 2. Тирил Экхофф (1+0) +8,5
  • 3. Франциска Пройсс (0+1) +9,9…
  • 22. Юлия Джима (0+1) +57,8
  • 24. Дарья Блашко (0+0) +1:05,4
  • 45. Валя Семеренко (0+2) +1:37,7
  • 59. Екатерина Бех (1+1) +2:04,1
  • 69. Вита Семеренко (0+2) +2:21,9

Ранее мы писали, что секс-символ биатлона снялась для Playboy. Все ради благотворительности. Спортсменка планирует собрать четверть миллиона крон для своего фонда.

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биатлон Кубок мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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