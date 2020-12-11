Секс-символ биатлона снялась для Playboy. Все – ради благотворительности

Спортсменка планирует собрать четверть миллиона крон для своего фонда

Бывшая звезда мирового биатлона и телеведущая Габриэла Коукалова снялась для мужского журнала Playboy. Вместе с журналом был создан благотворительный календарь для поддержки людей с расстройством пищевого поведения, с которыми Коукалова имеет личный опыт, сообщает super.cz.

"Я рассказала своим друзьям о предложении сфотографироваться, и они были так же взволнованы, как и я", – призналась бывшая спортсменка.

Поступления от продажи календарей пойдут в Фонд Габи в рамках Фонда Конто Бариери."Мы хотели бы собрать четверть миллиона крон, чтобы поддержать деятельность моего фонда", – добавила Коукалова.

Ранее мы писали, что красавица-биатлонистка после развода стала телеведущей нового шоу. Программа Коукаловой посвящена жизни знаменитостей.

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