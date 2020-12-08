Українська
$ 28,24
34,26
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Украинская биатлонистка сыта по горло Финляндией: "Хочется картошечки пожарить"

8 декабря, 19:10

Елена Павлова Елена Павлова

Дарья Блашко ела макароны в Контиолахти, чтобы закрыть "углеводное окно"

Украинская биатлонистка Дарья Блашко, которая занимает самую высокую позицию из наших девушек в Кубке мира – 22-ю, соскучилась по борщу за два этапа в Финляндии. Спортсменка рассказала о еде, которую предоставляли организаторы гонок в Контиолахти. Напомним, что Блашко установила рекорд в пасьюте.

"Хочется уже приехать домой, съесть борщ и домашней картошечки пожарить. Но в Австрии питание должно быть лучше, потому что будет и по-другому готовится, чем здесь. В Финляндии все-таки немного специфическая еда, хотя, казалось бы, разница небольшая", – цитирует Блашко Суспільне Спорт.

Реклама

Дарья Блашко

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

"Если честно, продукты очень приедаются в Финляндии, тут каждый раз одно и то же. Пришел в столовую: картошка, макароны и рис. Иногда съедаешь суп и салат, и понимаешь, что больше ничего не хочется. Еще можешь макароны накинуть, чтобы закрыть "углеводное окно" и было на чем во время гонки держаться", – рассказала Дарья.

Напомним, что в женской эстафете украинки заняли пятое место, хотя их отставание от третьей позиции составило почти две минуты. Теперь из Финляндии Кубок мира по биатлону переезжает в Австрию. Следующий этап состоится в Хохфильцене.

Читайте также: Украинцы сделали меньше промахов, но остались без медалей в эстафете Кубка мира

Реклама

3-Й ЭТАП. 11-13 декабря. Хохфильцен (Австрия)
Пятница, 11 декабря
12:30 Спринт (женщины)
15:20 Спринт (мужчины)
Суббота, 12 декабря
12:45 Эстафета (женщины)
15:45 Гонка преследования (мужчины)
Воскресенье, 13 декабря
12:45 Гонка преследования (женщины)
15:00 Эстафета (мужчины)

Смотрите, как после завершения карьеры стреляет Мартен Фуркад

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Финляндия еда Кубок мира по биатлону сборная Украины по биатлону Дарья Блашко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Биатлон уже тут! Полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021
Биатлон уже тут! Полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021Биатлон
Семеренко завалила пасьют и сошла с дистанции, у Блашко – рекорд!
Семеренко завалила пасьют и сошла с дистанции, у Блашко – рекорд!Биатлон
Где и когда смотреть биатлон на этапе Кубка мира в воскресенье
Где и когда смотреть биатлон на этапе Кубка мира в воскресеньеБиатлон
Где и во сколько смотреть биатлонный спринт на Кубке мира в четверг
Где и во сколько смотреть биатлонный спринт на Кубке мира в четвергБиатлон
Российская спортсменка сделала аборт в обмен на квартиру
Российская спортсменка сделала аборт в обмен на квартируБиатлон
Пятикратный олимпийский чемпион
Пятикратный олимпийский чемпион "зажигает" на пенсии и бегает гонки босиком (видео)Биатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять