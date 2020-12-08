Украинская биатлонистка сыта по горло Финляндией: "Хочется картошечки пожарить"

Украинская биатлонистка Дарья Блашко, которая занимает самую высокую позицию из наших девушек в Кубке мира – 22-ю, соскучилась по борщу за два этапа в Финляндии. Спортсменка рассказала о еде, которую предоставляли организаторы гонок в Контиолахти. Напомним, что Блашко установила рекорд в пасьюте.

"Хочется уже приехать домой, съесть борщ и домашней картошечки пожарить. Но в Австрии питание должно быть лучше, потому что будет и по-другому готовится, чем здесь. В Финляндии все-таки немного специфическая еда, хотя, казалось бы, разница небольшая", – цитирует Блашко Суспільне Спорт.

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Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

"Если честно, продукты очень приедаются в Финляндии, тут каждый раз одно и то же. Пришел в столовую: картошка, макароны и рис. Иногда съедаешь суп и салат, и понимаешь, что больше ничего не хочется. Еще можешь макароны накинуть, чтобы закрыть "углеводное окно" и было на чем во время гонки держаться", – рассказала Дарья.

Напомним, что в женской эстафете украинки заняли пятое место, хотя их отставание от третьей позиции составило почти две минуты. Теперь из Финляндии Кубок мира по биатлону переезжает в Австрию. Следующий этап состоится в Хохфильцене.

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3-Й ЭТАП. 11-13 декабря. Хохфильцен (Австрия)

Пятница, 11 декабря

12:30 Спринт (женщины)

15:20 Спринт (мужчины)

Суббота, 12 декабря

12:45 Эстафета (женщины)

15:45 Гонка преследования (мужчины)

Воскресенье, 13 декабря

12:45 Гонка преследования (женщины)

15:00 Эстафета (мужчины)

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