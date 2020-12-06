Семеренко завалила пасьют и сошла с дистанции, у Блашко – рекорд!

После девяти промахов Валя Семеренко решила даже не финишировать, а Дарья Блашко взлетела на 12-е место

В финском Контиолахти женским пасьютом завершился второй этап биатлонного Кубка мира. Победительницей гонки преследования стала норвежка Тирил Экхофф.

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Надежды Украины были на Валентину Семеренко, стартовавшую девятой по итогам спринта. Однако стрельба у нее не заладилась, и c 9 промахами на четырех огневых рубежах она даже не завершила гонку, сойдя с дистанции.

Самой успешной из украинок стала Дарья Блашко, стартовавшая 18-й, а финишировавшая 12-й. Это ее лучший личный результат в карьере!

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

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Гонка преследования. Женщины

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1. Тирил Экхофф (Норвегия) – 31:05,9 (0+0+0+0)

2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) +21,5 (0+0+1+1)

3. Ханна Эберг (Швеция) +35,4 (0+1+1+1)

...12. Дарья Блашко (Украина) +1:44,8 (1+0+0+0)

...41. Елена Пидгрушная (Украина) +3:52,8 (1+1+1+1)

...Валя Семеренко (Украина) – не финишировала (3+1+2+3)

Напомним, что во вчерашней женской эстафете украинки заняли пятое место, хотя их отставание от третьей строчки составило почти две минуты.

Добавим, что из Финляндии Кубок мира по биатлону теперь переезжает в Австрию. Следующий этап состоится в Хохфильцене.

3-Й ЭТАП. 11-13 декабря. Хохфильцен (Австрия)

Пятница, 11 декабря

12:30 Спринт (женщины)

15:20 Спринт (мужчины)

Суббота, 12 декабря

12:45 Эстафета (женщины)

15:45 Гонка преследования (мужчины)

Воскресенье, 13 декабря

12:45 Гонка преследования (женщины)

15:00 Эстафета (мужчины)

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