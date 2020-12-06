Украинцы сделали меньше промахов, но остались без медалей в эстафете Кубка мира

Сборная Норвегии стала победителем мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Норвежцы прошли дистанцию без штрафных кругов, как и другие призеры, но были намного быстрее на трассе.

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Украинцы Артем Прима и Дмитрий Пидручный после двух этапов закрепили нашу команду на восьмом месте. Артем Прима неудачно отстрелялся, хоть и не заработал штрафных кругов, но отстал от лидеров почти на две минуты. Завершал гонку Богдан Цымбал, который отстрелялся без единого промаха и пришел к финишу 10-м. В целом наша команда промахивалась реже призеров, но отстала за счет меньшей скорости.

1. Норвегия (0+9) – 1:16:21,0

2. Швеция (0+10) + 39,2

3. Германия (0+9) + 51,7

… 10. Украина (0+8) + 3:10,0

Напомним, что во вчерашней женской эстафете украинки заняли пятое место, хотя их отставание от лидера было не намного меньше.

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