Могли быть медали. Украинки стали пятыми в первой эстафете Кубка мира в сезоне

На втором этапе Кубка мира по биатлону-2020/2021 прошла первая эстафета в сезоне. Золотые медали завоевали биатлонистки из Швеции, опередившие команду Франции всего на 9 секунд. Бронзовые награды достались Германии.

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Полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021

Украинка Дарья Блашко на двух огневых рубежах использовала только один дополнительный патрон и передала эстафету четвертой с отставанием от лидера всего в 10 секунд. Второй на дистанцию вышла Валя Семеренко. Она также отстрелялась без штрафных кругов, но использовала уже четыре дополнительных патрона.

Украина сохранила место в первой четверке, но уже отставала от первого места на 37 секунд. Вышедшая на трассу Вита Семеренко на первом огневом рубеже отстрелялась идеально, сократив отставание от лидера до 28 секунд, а на второй стрельбе заработала штрафной круг, отбросивший нашу команду на пятое место с полторы минутами отставания. Елена Пидгрушная на последнем этапе также заработала круг штрафа, однако сумела удержаться на пятой позиции, хоть и отстала почти на три минуты.

1. Швеция (0+8) – 1.12:44,5

2. Франция (0+9) +9,6

3. Германия (0+12) +43,9

5. Украина (2+11) +2:39,9

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Напомним, что сегодня ранее реактивный швед совершил прыжок на 17 позиций и выиграл первый пасьют сезона. Лучшим из украинцев был Артем Прима – 26-е место.

Смотрите, как сборная Украины успешно завершила биатлонный сезон-2019/2020

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