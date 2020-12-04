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Пятикратный олимпийский чемпион "зажигает" на пенсии и бегает гонки босиком (видео)

4 декабря, 13:48

Елена Павлова Елена Павлова

Одновременно биатлонист смотрит самого себя по телевизору

Похоже, легендарный биатлонист Мартен Фуркад все-таки скучает по соревнованиям "на пенсии". Пятикратный олимпийский чемпион завершил карьеру в конце прошлого сезона всего в 31 год. Но старт нового Кубка мира подтолкнул француза записать шуточное видео, где он стреляет из винтовки, сидя на диване и смотрит самого себя по телевизору.

"А как вы смотрите биатлон по телевизору?", – спросил Фуркад-младший у своих фоловеров в Twitter.

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter
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Семикратный обладатель Кубка мира заодно прорекламировал деревянную игрушечную винтовку от Мартена Фуркада, стоимость которой 39,90 евро. Хотя привлекает внимание и стильная домашняя экипировка Мартена – босые ноги и клетчатые брюки.

А болельщики Мартена тут же начали уговаривать биатлониста вернуться в 2021 году, когда закончится пандемия коронавируса. Они соскучились за его эффектным финишем.

Ранее мы писали, что организаторы Кубка мира перепутали и отправили Фуркаду награду за победу в сезоне.

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Смотрите также, как сборная Украины успешно завершила биатлонный сезон-2019/2020

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стрельба биатлон винтовка Мартен Фуркад
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