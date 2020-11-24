Биатлон уже близко! Полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021

Биатлон уже близко! В субботу, 28 ноября, в финском Контиолахти стартует первый этап Кубка мира. А буквально 23 ноября IBU завершил формирование календаря на сезон-2020/2021, который пройдет преимущественно без зрителей. Из-за пандемии от старта отказался Пекин, хотя эти соревнования должны были стать тестовыми к зимней Олимпиаде-2022. Зато в календаре сразу четыре спаренных этапа.
Календарь Кубка мира-2019/2020 по биатлону
1 ЭТАП. 28-29 ноября. Контиолахти (Финляндия)
Суббота, 28 ноября
12:00 Индивидуальная гонка (мужчины)
15:20 Индивидуальная гонка (женщины)
Воскресенье, 29 ноября
11:30 Спринт (мужчины)
14:40 Спринт (женщины)
2 ЭТАП. 3-6 декабря. Контиолахти (Финляндия)
Четверг, 3 декабря
14:30 Спринт (мужчины)
17:30 Спринт (женщины)
Суббота, 5 декабря
14:20 Гонка преследования (мужчины)
16:15 Эстафета (женщины)
Воскресенье, 6 декабря
13:45 Эстафета (мужчины)
16:15 Гонка преследования (женщины)
3 ЭТАП. 11-13 декабря. Хохфильцен (Австрия)
Пятница, 11 декабря
12:30 Спринт (женщины)
15:20 Спринт (мужчины)
Суббота, 12 декабря
12:45 Эстафета (женщины)
15:45 Гонка преследования (мужчины)
Воскресенье, 13 декабря
12:45 Гонка преследования (женщины)
15:00 Эстафета (мужчины)
4 ЭТАП. 17-20 декабря. Хохфильцен (Австрия)
Четверг, 17 декабря
15:15 Спринт (мужчины)
Пятница, 18 декабря
15:15 Спринт (женщины)
Суббота, 19 декабря
14:00 Гонка преследования (мужчины)
16:00 Гонка преследования (женщины)
Воскресенье, 20 декабря
13:00 Масс-старт (мужчины)
15:25 Масс-старт (женщины)
5 ЭТАП. 7-10 января. Оберхоф (Германия)
Четверг, 7 января
15:15 Спринт (женщины)
Пятница, 8 января
15:15 Спринт (мужчины)
Суббота, 9 января
13:45 Гонка преследования (женщины)
15:45 Гонка преследования (мужчины)
Воскресенье, 10 января
12:30 Смешанная эстафета
15:40 Одиночная смешанная эстафета
6 ЭТАП. 13-17 января. Оберхоф (Германия)
Среда, 13 января
15:30 Спринт (мужчины)
Четверг, 14 января
15:30 Спринт (женщины)
Пятница, 15 января
15:30 Эстафета (мужчины)
Суббота, 16 января
15:45 Эстафета (женщины)
Воскресенье, 17 января
13:30 Масс-старт (мужчины)
16:00 Масс-старт (женщины)
7 ЭТАП. 21-24 января. Антхольц-Антерсельва (Италия)
Четверг, 21 января
15:15 Индивидуальная гонка (женщины)
Пятница, 22 января
14:15 Индивидуальная гонка (мужчины)
Суббота, 23 января
14:10 Масс-старт (женщины)
16:05 Эстафета (мужчины)
Воскресенье, 24 января
13:00 Эстафета (женщины)
15:45 Масс-старт (мужчины)
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 10-21 февраля. Поклюка, Словения
Среда, 10 февраля
16:00 Смешанная эстафета
Пятница, 12 февраля
15:30 Спринт (мужчины)
Суббота, 13 февраля
15:30 Спринт (женщины)
Воскресенье, 14 февраля
14:15 Гонка преследования (мужчины)
16:30 Гонка преследования (женщины)
Вторник, 16 февраля
13:05 Индивидуальная гонка (женщины)
Среда, 17 февраля
15:30 Индивидуальная гонка (мужчины)
Четверг, 18 февраля
16:15 Одиночная смешанная эстафета
Суббота, 20 февраля
12:45 Эстафета (женщины)
16:00 Эстафета (мужчины)
Воскресенье, 21 февраля
13:30 Масс-старт (женщины)
16:15 Масс-старт (мужчины)
8 ЭТАП. 4-7 марта. Нове-Место (Чехия)
Четверг, 4 марта
00:00 Эстафета (женщины)
Пятница, 5 марта
00:00 Эстафета (мужчины)
Суббота, 6 марта
00:00 Спринт (женщины)
00:00 Спринт (мужчины)
Воскресенье, 7 марта
00:00 Гонка преследования (женщины)
00:00 Гонка преследования (мужчины)
9 ЭТАП. 11-14 марта. Нове-Место (Чехия)
Четверг, 11 марта
18:30 Спринт (мужчины)
Пятница, 12 марта
18:30 Спринт (женщины)
Суббота, 13 марта
15:45 Гонка преследования (мужчины)
18:15 Гонка преследования (женщины)
Воскресенье, 14 марта
11:25 Смешанная эстафета
14:45 Одиночная смешанная эстафета
10 ЭТАП. 18-21 марта. Холменколлен (Норвегия)
Четверг, 18 марта
16:30 Спринт (женщины)
Пятница, 19 марта
16:30 Спринт (мужчины)
Суббота, 20 марта
13:15 Гонка преследования (женщины)
16:15 Гонка преследования (мужчины)
Воскресенье, 21 марта
14:00 Масс-старт (женщины)
16:30 Масс-старт (мужчины)
Ранее мы сообщали, что Пидручный и Пидгрушная выиграли индивидуальные гонки в Финляндии. Украинские биатлонисты приняли участие в контрольных стартах перед началом сезона.
Смотрите, как сборная Украины успешно завершила биатлонный сезон-2019/2020
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