Биатлон уже близко! Полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021

Первый этап примет Финляндия, а финальный пройдет в марте в Норвегии

Биатлон уже близко! В субботу, 28 ноября, в финском Контиолахти стартует первый этап Кубка мира. А буквально 23 ноября IBU завершил формирование календаря на сезон-2020/2021, который пройдет преимущественно без зрителей. Из-за пандемии от старта отказался Пекин, хотя эти соревнования должны были стать тестовыми к зимней Олимпиаде-2022. Зато в календаре сразу четыре спаренных этапа.

Календарь Кубка мира-2019/2020 по биатлону

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1 ЭТАП. 28-29 ноября. Контиолахти (Финляндия)

Чемпионат мира по биатлону / Фото: Reuters

Суббота, 28 ноября

12:00 Индивидуальная гонка (мужчины)

15:20 Индивидуальная гонка (женщины)

Воскресенье, 29 ноября

11:30 Спринт (мужчины)

14:40 Спринт (женщины)

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2 ЭТАП. 3-6 декабря. Контиолахти (Финляндия)

Четверг, 3 декабря

14:30 Спринт (мужчины)

17:30 Спринт (женщины)

Суббота, 5 декабря

14:20 Гонка преследования (мужчины)

16:15 Эстафета (женщины)

Воскресенье, 6 декабря

13:45 Эстафета (мужчины)

16:15 Гонка преследования (женщины)

3 ЭТАП. 11-13 декабря. Хохфильцен (Австрия)

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Пятница, 11 декабря

12:30 Спринт (женщины)

15:20 Спринт (мужчины)

Суббота, 12 декабря

12:45 Эстафета (женщины)

15:45 Гонка преследования (мужчины)

Воскресенье, 13 декабря

12:45 Гонка преследования (женщины)

15:00 Эстафета (мужчины)

4 ЭТАП. 17-20 декабря. Хохфильцен (Австрия)

/ Фото: AFP

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Четверг, 17 декабря

15:15 Спринт (мужчины)

Пятница, 18 декабря

15:15 Спринт (женщины)

Суббота, 19 декабря

14:00 Гонка преследования (мужчины)

16:00 Гонка преследования (женщины)

Воскресенье, 20 декабря

13:00 Масс-старт (мужчины)

15:25 Масс-старт (женщины)

5 ЭТАП. 7-10 января. Оберхоф (Германия)

Четверг, 7 января

15:15 Спринт (женщины)

Пятница, 8 января

15:15 Спринт (мужчины)

Суббота, 9 января

13:45 Гонка преследования (женщины)

15:45 Гонка преследования (мужчины)

Воскресенье, 10 января

12:30 Смешанная эстафета

15:40 Одиночная смешанная эстафета

6 ЭТАП. 13-17 января. Оберхоф (Германия)

/ Фото: Reuters

Среда, 13 января

15:30 Спринт (мужчины)

Четверг, 14 января

15:30 Спринт (женщины)

Пятница, 15 января

15:30 Эстафета (мужчины)

Суббота, 16 января

15:45 Эстафета (женщины)

Воскресенье, 17 января

13:30 Масс-старт (мужчины)

16:00 Масс-старт (женщины)

7 ЭТАП. 21-24 января. Антхольц-Антерсельва (Италия)

Артем Прима / Фото: Reuters

Четверг, 21 января

15:15 Индивидуальная гонка (женщины)

Пятница, 22 января

14:15 Индивидуальная гонка (мужчины)

Суббота, 23 января

14:10 Масс-старт (женщины)

16:05 Эстафета (мужчины)

Воскресенье, 24 января

13:00 Эстафета (женщины)

15:45 Масс-старт (мужчины)

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 10-21 февраля. Поклюка, Словения

Женская сборная Украины по биатлону / Фото: IBU

Среда, 10 февраля

16:00 Смешанная эстафета

Пятница, 12 февраля

15:30 Спринт (мужчины)

Суббота, 13 февраля

15:30 Спринт (женщины)

Воскресенье, 14 февраля

14:15 Гонка преследования (мужчины)

16:30 Гонка преследования (женщины)

Вторник, 16 февраля

13:05 Индивидуальная гонка (женщины)

Среда, 17 февраля

15:30 Индивидуальная гонка (мужчины)

Йоханнес Бе – "монстр" мирового биатлона / Фото: Reuters

Четверг, 18 февраля

16:15 Одиночная смешанная эстафета

Суббота, 20 февраля

12:45 Эстафета (женщины)

16:00 Эстафета (мужчины)

Воскресенье, 21 февраля

13:30 Масс-старт (женщины)

16:15 Масс-старт (мужчины)

8 ЭТАП. 4-7 марта. Нове-Место (Чехия)

В Чехии продали билетов почти на миллион долларов. Фото: pravo.cz

Четверг, 4 марта

00:00 Эстафета (женщины)

Пятница, 5 марта

00:00 Эстафета (мужчины)

Суббота, 6 марта

00:00 Спринт (женщины)

00:00 Спринт (мужчины)

Воскресенье, 7 марта

00:00 Гонка преследования (женщины)

00:00 Гонка преследования (мужчины)

9 ЭТАП. 11-14 марта. Нове-Место (Чехия)

/ Фото: AFP

Четверг, 11 марта

18:30 Спринт (мужчины)

Пятница, 12 марта

18:30 Спринт (женщины)

Суббота, 13 марта

15:45 Гонка преследования (мужчины)

18:15 Гонка преследования (женщины)

Воскресенье, 14 марта

11:25 Смешанная эстафета

14:45 Одиночная смешанная эстафета

10 ЭТАП. 18-21 марта. Холменколлен (Норвегия)

Болельщики на биатлоне / Фото: Reuters

Четверг, 18 марта

16:30 Спринт (женщины)

Пятница, 19 марта

16:30 Спринт (мужчины)

Суббота, 20 марта

13:15 Гонка преследования (женщины)

16:15 Гонка преследования (мужчины)

Воскресенье, 21 марта

14:00 Масс-старт (женщины)

16:30 Масс-старт (мужчины)

Ранее мы сообщали, что Пидручный и Пидгрушная выиграли индивидуальные гонки в Финляндии. Украинские биатлонисты приняли участие в контрольных стартах перед началом сезона.

Смотрите, как сборная Украины успешно завершила биатлонный сезон-2019/2020

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