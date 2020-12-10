Пидгрушная не побежит спринтерскую гонку в Хохфильцене: состав сборной Украины

Третий этап Кубка мира по биатлону стартует в Австрии в ближайшую пятницу

После двух этапов Кубка мира в Финляндии лучшие биатлонисты переехали в австрийскую землю Тироль. Как и в Контиолахти, здесь проведут два этапа элитного соревнования. Завтра состоятся спринтерские гонки у женщин и мужчин. Сегодня наш тренерский штаб опубликовал состав команды. А на днях украинки стали пятыми в первой эстафете Кубка мира.

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В пятерку участников спринта главный тренер сборной Юрай Санитра не включил Елену Пидгрушную. На дистанцию 7,5 км завтра в 11:30 выйдут Дарья Блашко, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Джима, Екатерина Бех.

Об этом сообщил сайт "Суспільне. Спорт".

В мужской команде – без сюрпризов. Гонку с двумя огневыми рубежами на 10 км побегут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Антон Дудченко. Собственно, тренерам выбирать не из кого, поскольку Тарас Лесюк уехал домой по семейным обстоятельствам.

В субботу в Австрии состоится мужская гонка преследования и женская эстафета. Вполне вероятно, что Пидгрушная выступит именно в командной дисциплине.

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Вчера украинцев Семеренко и Пидручного позвали на "Рождественскую гонку" в Германии.

Вспомним, как нашу сборную награждали медалями чемпионата мира-2020:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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