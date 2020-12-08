Российская спортсменка сделала аборт в обмен на квартиру

Знаменитая российская спортсменка Анфиса Резцова рассказала, что сделала аборт перед Олимпиадой-1988 в обмен на квартиру. На тех Играх в Калгари она завоевала "золото" и "серебро" в лыжных гонках.

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"Господь дал мне четырех дочерей, несмотря на то, что до родов я сделала аборт. Меня заставили, потому что стране нужны были медали", – заявила спустя 33 года 55-летняя Резцова.

"Она беременная, но нам нужны медали – она не должна рожать", – это исходило от тренеров", – добавила россиянка.

Анфиса Резцова / Фото: Championat.ru

Впрочем, в последовавших за этим откровениях Резцова признала, что окончательное решение об аборте было все-таки за ней, и она приняла его, получив от спортивных властей гарантии выделения ей квартиры под Москвой.

"В 1985-м я вышла замуж (за биатлониста и тренера Леонида Резцова), специально рассчитывала родить в 86-м – когда нет ни чемпионата мира, ни Олимпиады. Мы очень хотели, но не получалось".

"Июнь 87-го, мы приехали на сбор в Отепя. У нас с Ленкой Вяльбе задержка – оказывается, мы забеременели вместе. Я пришла к Лопухову (тренеру сборной СССР), он отправил в Тарту на велосипеде – 40 км, тренировка не отменяется. Там подтвердили беременность. Лена младше меня, тогда была еще в юниорах, и ей разрешили рожать. Меня же отправили из Эстонии поездом в Москву, в диспансер к гинекологу".

"В Москве встретил диспансерский микроавтобус с красным крестом. Меня привезли в наш диспансер на Курскую. Гинеколог сказала – обсуждайте с мужем. Пришла к нему. Он: как ты решишь, так и будет. Но что значит, я решу? Семья-то одна. Я решу, а ты потом будешь жить с моей медалью, но без детей? Перед иконой говорю – так и было. Когда у нас не получалось завести ребенка, я на него вину не клала. Но когда он мне сказал: как ты решишь… Ответственность на себя не взял".

"Решение принимала я, пришла на ковер в спорткомитет: согласна на аборт, но дайте нам квартиру – мы живем у родителей. Нам дали двушку, в Химках, еще до Олимпиады... А потом Господь подарил мне четырех прекрасных дочек", – рассказала Sports.ru Резцова, которая после Олимпиады-1988 в Калгари взяла еще два "золота" на Играх-1992 в Альбервиле, но уже в биатлоне.

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Ранее мы писали, что Анфиса Резцова не соблюдает карантин. "Может, нам еще дышать запретят?" – негодует олимпийская чемпионка.

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