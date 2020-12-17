Где и во сколько смотреть биатлон на этапе Кубка мира в четверг

Сегодня спринтерскую гонку в Хохфильцене проведут мужчины. Начало – в 15:15

В четверг, 17 декабря, состоится мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Ее начало – в 15:15 по киевскому времени. Украину представят пять спортсменов.

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Спринт. Мужчины (15:15)

2. Богдан Цымбал

34. Артем Прима

42. Дмитрий Пидручный

49. Антон Дудченко

95. Руслан Ткаленко

Прямая трансляция гонки состоится на канале "UA:Перший", который доступен на сервисе OLL.TV, а также на каналах "Евроспорт", "Беларусь-5" и сайте IBU.

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

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Претенденты на победу у букмекеров

Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) – 2.00

Кентен Фийон Майе (Франция) – 7.00

Йоханнес Дале (Норвегия) – 8.00

Тарьей Бе (Норвегия) – 9.00

Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 10.00

... Дмитрий Пидручный (Украина) – 200

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