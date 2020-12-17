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Где и во сколько смотреть биатлон на этапе Кубка мира в четверг

17 декабря, 09:23

Олег Люлька Олег Люлька

Сегодня спринтерскую гонку в Хохфильцене проведут мужчины. Начало – в 15:15

В четверг, 17 декабря, состоится мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Ее начало – в 15:15 по киевскому времени. Украину представят пять спортсменов.

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Спринт. Мужчины (15:15)

  • 2. Богдан Цымбал
  • 34. Артем Прима
  • 42. Дмитрий Пидручный
  • 49. Антон Дудченко
  • 95. Руслан Ткаленко

Прямая трансляция гонки состоится на канале "UA:Перший", который доступен на сервисе OLL.TV, а также на каналах "Евроспорт", "Беларусь-5" и сайте IBU.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

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  • Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) – 2.00
  • Кентен Фийон Майе (Франция) – 7.00
  • Йоханнес Дале (Норвегия) – 8.00
  • Тарьей Бе (Норвегия) – 9.00
  • Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 10.00
  • ... Дмитрий Пидручный (Украина) – 200

Читайте также: Медалистка чемпионата мира возвращается в биатлонную сборную Украины

Ранее мы писали, что знаменитый украинский биатлонист поскользнулся и повредил ребро. Сергей Семенов не скоро вернется в состав сборной на Кубок мира.

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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биатлон где смотреть Кубок мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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