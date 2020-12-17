Где и во сколько смотреть биатлон на этапе Кубка мира в четверг

В четверг, 17 декабря, состоится мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Ее начало – в 15:15 по киевскому времени. Украину представят пять спортсменов.
Спринт. Мужчины (15:15)
- 2. Богдан Цымбал
- 34. Артем Прима
- 42. Дмитрий Пидручный
- 49. Антон Дудченко
- 95. Руслан Ткаленко
Прямая трансляция гонки состоится на канале "UA:Перший", который доступен на сервисе OLL.TV, а также на каналах "Евроспорт", "Беларусь-5" и сайте IBU.
Претенденты на победу у букмекеров
- Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) – 2.00
- Кентен Фийон Майе (Франция) – 7.00
- Йоханнес Дале (Норвегия) – 8.00
- Тарьей Бе (Норвегия) – 9.00
- Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 10.00
- ... Дмитрий Пидручный (Украина) – 200
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