Пидручный после скандала был неплох, но все равно мы завалили эстафету

Последнюю гонку третьего этапа Кубка мира наши биатлонисты завершили лишь на 13-м месте

Швеция выиграла мужскую эстафету на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Украинцы финишировали лишь 13-ми. Следующий этап Кубка мира пройдет в этой же австрийской местности с 17 по 20 декабря.

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Мужская эстафета

1. Швеция (0+8) 1:16:31,5

2. Норвегия (1+11) +5,7

3. Германия (0+7) +44,1

4. Россия (1+9) +1:13,5

5. Чехия (0+6) +1:35,1

6. Франция (3+12) +1:51,3

13. Украина (0+6) +2:44,3

Отметим, что накануне капитан нашей сборной Дмитрий Пидручный обвинил главного тренера сборной Юрая Санитру в своей неудаче в спринте, а затем извинился.

В эстафете чемпион мира Пидручный с одним дополнительным патроном пробежал свой третий этап, подняв нашу команду с 16-го на 12-е место. Хотя скорость его снова была далекой от идеала.

Реклама Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

"Спортсмен имеет право на свои эмоции. Я не снимаю с себя ответственности за результаты. Надо разобраться и готовиться дальше. К февральскому чемпионату мира мы еще можем многое поменять. В январе Дмитрий будет готов", – сказал сегодня, комментируя конфликт с Пидручным, Санитра

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

4-Й ЭТАП. 17-20 декабря. Хохфильцен (Австрия)

Четверг, 17 декабря

15:15 Спринт (мужчины)

Пятница, 18 декабря

15:15 Спринт (женщины)

Суббота, 19 декабря

14:00 Гонка преследования (мужчины)

16:00 Гонка преследования (женщины)

Воскресенье, 20 декабря

13:00 Масс-старт (мужчины)

15:25 Масс-старт (женщины)

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