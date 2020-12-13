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Пидручный после скандала был неплох, но все равно мы завалили эстафету

13 декабря, 16:48

Олег Люлька Олег Люлька

Последнюю гонку третьего этапа Кубка мира наши биатлонисты завершили лишь на 13-м месте

Швеция выиграла мужскую эстафету на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Украинцы финишировали лишь 13-ми. Следующий этап Кубка мира пройдет в этой же австрийской местности с 17 по 20 декабря.

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Мужская эстафета

  • 1. Швеция (0+8) 1:16:31,5
  • 2. Норвегия (1+11) +5,7
  • 3. Германия (0+7) +44,1
  • 4. Россия (1+9) +1:13,5
  • 5. Чехия (0+6) +1:35,1
  • 6. Франция (3+12) +1:51,3
  • 13. Украина (0+6) +2:44,3

Отметим, что накануне капитан нашей сборной Дмитрий Пидручный обвинил главного тренера сборной Юрая Санитру в своей неудаче в спринте, а затем извинился.

В эстафете чемпион мира Пидручный с одним дополнительным патроном пробежал свой третий этап, подняв нашу команду с 16-го на 12-е место. Хотя скорость его снова была далекой от идеала.

Дмитрий Пидручный
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Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

"Спортсмен имеет право на свои эмоции. Я не снимаю с себя ответственности за результаты. Надо разобраться и готовиться дальше. К февральскому чемпионату мира мы еще можем многое поменять. В январе Дмитрий будет готов", – сказал сегодня, комментируя конфликт с Пидручным, Санитра

Юрай Санитра

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

4-Й ЭТАП. 17-20 декабря. Хохфильцен (Австрия)

Четверг, 17 декабря
15:15 Спринт (мужчины)
Пятница, 18 декабря
15:15 Спринт (женщины)
Суббота, 19 декабря
14:00 Гонка преследования (мужчины)
16:00 Гонка преследования (женщины)
Воскресенье, 20 декабря
13:00 Масс-старт (мужчины)
15:25 Масс-старт (женщины)

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биатлон Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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