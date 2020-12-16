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Медалистка чемпионата мира возвращается в биатлонную сборную Украины

16 декабря, 17:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Анастасия Меркушина побежит спринтерскую гонку в Австрии в пятницу

В четверг в австрийском Хохфильцене открывается четвертый этап Кубка мира по биатлону. Начнутся соревнования спринтерскими дисциплинами: мужчины преодолеют короткую гонку завтра, женщины – в пятницу. К украинской сборной наконец-то присоединится Анастасия Меркушина – призерка чемпионата мира-2020 в эстафете. Недавно президент ФБУ Владимир Брынзак жаловался, что украинские биатлонистки не хотят тренироваться вместе.

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О прибытии 25-летней Меркушиной в расположение команды сайту "Суспільного" сообщил главный тренер Юрай Санитра.

До этого Настя пропустила три этапа Кубка мира, занимаясь отдельно, под руководством своего отца Олега. Перед стартом сезона ее ожидали в сборной в январе, но затем решили посмотреть в деле уже в Австрии. Также на спринт тренеры заявили Дарью Блашко и трех олимпийских чемпионок: Юлию Джиму, Валентину Семеренко и Елену Пидгрушную. Пока что вне состава продолжают заниматься Вита Семеренко и Катерина Бех.

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В мужской сборной – без сюрпризов. Особенно после того, как стало известно, что Сергей Семенов поскользнулся и повредил ребро. В четверг на спринт заявлены: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Руслан Ткаленко.

Смотрите, как женскую сборную Украины награждали "бронзой" ЧМ-2020 в Италии:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram
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биатлон возвращение Кубок мира по биатлону Анастасия Меркушина Хохфильцен
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