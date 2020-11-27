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Биатлонисток сборной Украины не заставишь готовиться вместе: "Они скорее закончат со спортом"

27 ноября, 23:58

Елена Павлова Елена Павлова

Также глава ФБУ Владимир Брынзак рассказал о своих ожиданиях от выступлений мужской сборной Украины

Президент ФБУ Владимир Брынзак рассказал о своих ожиданиях от выступлений мужской сборной Украины в предстоящем сезоне, который стартует уже 28 ноября. Напомним, что в прошлом сезоне команда Юрая Санитры финишировала сенсацией, взяв эстафетное "серебро" на этапе Кубка мира в чешском Нове-место.

"Что-то прогнозировать сложно. Но мы можем сегодня бороться за топ-5 Кубка наций. С учетом того, что у нас все в строю и только должны добавлять, а у соперников некоторые ветераны закончили карьеру. Хотя у Сергея Семенова есть проблемы со здоровьем. Он возвращается в Киев и будет обследоваться. Думаю, вряд ли он выступит в декабре", – цитирует Брынзака Tribuna.com.

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Мужская сборная Украины по биатлону

Мужская сборная Украины по биатлону / Фото: Getty Images

Также глава ФБУ объяснил, почему невозможно поставить жесткий ультиматум Юлии Джиме и Анастасии Меркушиной, чтобы они согласились тренироваться в общей группе с Юраем Санитрой. Ведь Джима готовилась с бывшим тренером Урошем Велепцом, а Меркушину тренирует отец.

"Я знаю из своего опыта, что девушкам ставить ультиматумы нет никакого смысла. Они скорее закончат со спортом и никто от этого не выиграет. Из-под палки они не будут тренироваться, ничего не получится. Сейчас Меркушина не готова к первому этапу так, как хотелось бы. А брать ее запасной – нет смысла. Там же будут ограничения по тренировкам и перемещению, поэтому пусть спокойно готовится в Буковеле к январским этапам, может, даже к Хохфильцену", – сказал Брынзак.

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Юлия Джима

Юлия Джима / Фото: Reuters

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Кубок мира по биатлону Сергей Семенов Юлия Джима Владимир Брынзак сборная Украины по биатлону Анастасия Меркушина
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