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Знаменитый украинский биатлонист поскользнулся и повредил ребро

15 декабря, 16:06

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сергей Семенов не скоро вернется в состав сборной на Кубок мира

Неприятное известие получили тренеры сборной Украины по биатлону. 32-летний Сергей Семенов никак не может вернуться в состав национальной команды из-за проблем со здоровьем. В ноябре Семенов покинул сборную Украины из-за загадочной болезни. Позже у него диагностировали мононуклеоз.

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Призер чемпионатов мира и обладатель Малого хрустального глобуса проходил реабилитацию в Швейцарии. Однако там его постигло новое несчастье: Сергей упал на льду, и у него теперь болят ребра и грудь.

Об этом сайту "Суспільного" сообщил главный тренер сборной Юрай Санитра.

Словацкий специалист заявил, что Семенов пройдет обследование, но сам он думает, что у биатлониста из Чернигова – перелом ребра. Ранее возвращение ветерана в команду планировалось на январские этапа Кубка мира, но теперь оно откладывается.

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Швейцария гололед биатлон Сергей Семенов ребро сборная Украины по биатлону
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