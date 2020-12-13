Российский комментатор пообещал съесть ботинок в прямом эфире

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть в прямом эфире ботинок, если российские биатлонисты за 50 гонок не возьмут ни одной медали. Ранее Губерниев уже попытался съесть варежку в прямом эфире после того, как сборная России установила антирекорд в 30 гонок без подиумов.

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"Для того, чтобы нашей сборной не покорились новые горизонты, я обещаю – если 50 гонок мы не будем попадать на пьедестал почета, мне придется, как Чарли Чаплину в "Золотой лихорадке", съесть ботинок. 50 гонок без медалей – я в прямом эфире "Матч ТВ" съем ботинок", – сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев / Фото: Championat.ru

На данный момент серия россиян без медалей насчитывает 32 гонки. Смотрите полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021.

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Ранее мы писали, что "зеленая" Блашко тащит на себе Украину и снова в ТОП-20 на Кубке мира по биатлону.

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