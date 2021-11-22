Залитый кровью баскетболист бегал за звездой НБА. Жаркие разборки гигантов

В матче регулярного чемпионата НБА между Лейкерс и Детройтом в третьей четверти вспыхнула массовая драка.
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Виновником стал один из лучших баскетболистов современности Леброн Джеймс. Он нанес удар и рассек бровь центровому соперника Айзеи Стюарту.
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Леброн намеренно отмахнулся от Стюарта локтем при борьбе за подбор после штрафного броска.
ISAIAH STEWART WANTS LEBRON pic.twitter.com/gw6u84Pqr6— Rob Perez (@WorldWideWob) November 22, 2021
Залитый кровью Стюарт бегал по площадке, пытаясь добраться до обидчика. Но каждый раз его останавливали другие игроки, персонал команды и работники службы безопасности.
После того, как страсти улеглись, матч продолжился. Но Леброн Джеймс был удален до конца игры.
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