Леброн Джеймс стал первым игроком-миллиардером в НБА

Леброн Джеймс за завершившийся недавно сезон заработал в Лейкерс около 39 миллионов долларов. Согласно исследованию издания Sportico, это позволило американцу переступить рубеж в миллиард долларов. При этом, Леброн Джеймс возглавил рейтинг самых ненавистных спортсменов.
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Джеймс стал первым баскетболистом НБА, заработавшим во время игровой карьеры миллиард долларов. А ведь издание Casumo недавно утверждало, что Джеймсу до миллиарда нужно еще пять лет.
Впрочем, авторы исследования утверждают, что рост зарплат в НБА приведет к появлению нового поколения игроков с заработками более миллиарда.
А вот ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменов на 2021 год по версии Forbes:
- 1. Конор Макгрегор (ММА) – 180 млн долларов
- 2. Лионель Месси (футбол) – 130
- 3. Криштиану Роналду (футбол) – 120
- 4. Дак Прескот (американский футбол) – 107,5
- 5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 96,5
- 6. Неймар (футбол) – 95
- 7. Роджер Федерер (теннис) – 90
- 8. Льюис Хэмилтон – (автогонки) – 82
- 9. Том Брэди (американский футбол) – 76
- 10. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 75