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Леброн Джеймс стал первым игроком-миллиардером в НБА

Александр Трикиша Александр Трикиша
22 июля, 23:35
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Звезда НБА и Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс стал первым действующим игроком лиги, кому удалось заработать за карьеру миллиард долларов. Учитывается оклад баскетболиста и доход от спонсоров
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Леброн Джеймс за завершившийся недавно сезон заработал в Лейкерс около 39 миллионов долларов. Согласно исследованию издания Sportico, это позволило американцу переступить рубеж в миллиард долларов. При этом, Леброн Джеймс возглавил рейтинг самых ненавистных спортсменов.

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Леброн Джеймс
Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Джеймс стал первым баскетболистом НБА, заработавшим во время игровой карьеры миллиард долларов. А ведь издание Casumo недавно утверждало, что Джеймсу до миллиарда нужно еще пять лет.

Бронни Джеймс и Леброн Джеймс
Бронни Джеймс и Леброн Джеймс / Фото: Instagram

В тренде

Впрочем, авторы исследования утверждают, что рост зарплат в НБА приведет к появлению нового поколения игроков с заработками более миллиарда.

А вот ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменов на 2021 год по версии Forbes:

  • 1. Конор Макгрегор (ММА) – 180 млн долларов
  • 2. Лионель Месси (футбол) – 130
  • 3. Криштиану Роналду (футбол) – 120
  • 4. Дак Прескот (американский футбол) – 107,5
  • 5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 96,5
  • 6. Неймар (футбол) – 95
  • 7. Роджер Федерер (теннис) – 90
  • 8. Льюис Хэмилтон – (автогонки) – 82
  • 9. Том Брэди (американский футбол) – 76
  • 10. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 75

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