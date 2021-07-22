Леброн Джеймс стал первым игроком-миллиардером в НБА

Звезда НБА и Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс стал первым действующим игроком лиги, кому удалось заработать за карьеру миллиард долларов. Учитывается оклад баскетболиста и доход от спонсоров

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Леброн Джеймс за завершившийся недавно сезон заработал в Лейкерс около 39 миллионов долларов. Согласно исследованию издания Sportico, это позволило американцу переступить рубеж в миллиард долларов. При этом, Леброн Джеймс возглавил рейтинг самых ненавистных спортсменов.

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Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Джеймс стал первым баскетболистом НБА, заработавшим во время игровой карьеры миллиард долларов. А ведь издание Casumo недавно утверждало, что Джеймсу до миллиарда нужно еще пять лет.

Бронни Джеймс и Леброн Джеймс / Фото: Instagram

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Впрочем, авторы исследования утверждают, что рост зарплат в НБА приведет к появлению нового поколения игроков с заработками более миллиарда.

А вот ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменов на 2021 год по версии Forbes: