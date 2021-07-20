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Пал рекорд Обамы: в США продали школьную майку за полмиллиона долларов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 июля, 22:43
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В Лос-Анджелесе на аукционе была продана майка легендарного баскетболиста Леброна Джеймса, в которой он сфотографировался для журнала Sports Illustrated
Звезда Лейкерс Леброн Джеймс
Звезда Лейкерс Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Школьная игровая майка звезды Лейкерс Леброна Джеймса продана на аукционе Juliens Auctions в Лос-Анджелесе за 512 тысяч долларов.

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В проданной майке школы Сент-Винсент-Сент-Мэри 18 февраля 2002 года Леброн сфотографировался для обложки журнала Sports Illustrated, который вышел с заголовком The Chosen One ("Избранный").

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Стоимость стала рекордной для школьных маек, проданных на аукционе. Предыдущий рекорд (192 000) принадлежал майке, в которой бывший президент США Барак Обама выступал за школу Пунахо.

Ранее мы писали, что портал Pickwise опубликовал рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире. Возглавил рейтинг лидер баскетбольного клуба НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс. За последний год в социальных сетях о баскетболисте грубо отзывались более 122 тысяч раз.

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