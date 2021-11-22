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СЬОГОДНІ Спорт Новини баскетболу

Залитий кров'ю баскетболіст бігав за зіркою НБА. Спекотні розбірки гігантів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
22 листопада, 10:42
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Гравець Лейкерс Леброн Джеймс був вилучений до кінця матчу через те, що розсік брову баскетболісту Детройту Айзеї Стюарту
Леброн спровокував бійку
Леброн спровокував бійку / Фото: Колаж: Сьогодні

У матчі регулярного чемпіонату НБА між Лейкерс та Детройтом у третій чверті спалахнула масова бійка.

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Винуватцем став один із найкращих баскетболістів сучасності Леброн Джеймс. Він завдав удару і розсік брову центровому супернику Айзеї Стюарту.

Леброн навмисно відмахнувся від Стюарта ліктем під час боротьби за підбір після штрафного кидка.

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Стюарт, залитий кров'ю, бігав по майданчику, намагаючись дістатися кривдника. Але щоразу його зупиняли інші гравці, персонал команди та працівники служби безпеки.

Після того, як пристрасті вщухли, матч продовжився. Але Леброн Джеймс був вилучений до кінця гри.

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Раніше ми писали, що колишній гравець НБА Іман Шамперт потрапив до аварії. Баскетболіст розбив свою дорогу машину.

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