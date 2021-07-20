Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини баскетболу

Впав рекорд Обами: в США продали шкільну майку за півмільйона доларів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 липня, 22:43
Копіювати лінк
У Лос-Анджелесі на аукціоні була продана майка легендарного баскетболіста Леброна Джеймса, в якій він сфотографувався для журналу Sports Illustrated
Зірка Лейкерс Леброн Джеймс
Зірка Лейкерс Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Шкільна ігрова майка зірки Лейкерс Леброна Джеймса продана на аукціоні Juliens Auctions в Лос-Анджелесі за 512 тисяч доларів.

Читайте також: Історичні бутси Мессі продали за 125 тисяч фунтів

В проданій майці школи Сент-Вінсент-Сент-Мері 18 лютого 2002 року Леброн сфотографувався для обкладинки журналу Sports Illustrated, який вийшов із заголовком The Chosen One ("Обраний").

В тренді

Читайте також: Їв м'ясо вперше за два роки і виклав за вино 136 тисяч! Король НБА пустився берега

Вартість стала рекордною для шкільних майок, проданих на аукціоні. Попередній рекорд (192 000) належав майці, в якій колишній президент США Барак Обама виступав за школу Пунахо.

Раніше ми писали, що портал Pickwise опублікував рейтинг найбільш ненависних спортсменів в світі. Очолив рейтинг лідер баскетбольного клубу НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс. За останній рік в соціальних мережах про баскетболіста грубо відгукувалися більше 122 тисяч разів.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Українець в НБА!
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти