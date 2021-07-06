Їв м'ясо вперше за 2 роки і виклав за вино 136 тисяч! Король НБА пустився у всі тяжкі

Зірка НБА і Лейкерс Леброн Джеймс після довгого утримання замовив собі стейк і доповнив його дорогим червоним вином. Баскетболіст зараз просуває свій фільм

Леброн Джеймс вперше за два роки спробував м'ясо / Фото: Instagram

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс "Король" НБА Леброн Джеймс не зміг в цьому сезоні захистити торішній титул чемпіонів. Лейкерс вилетіли в першому раунді плей-офф від рук Фінікс Санз, а Леброн отримав більше часу для себе. Він уже презентував "Космічний джем-2", а тепер вперше за два роки дозволив собі м'ясо.

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"Вперше за два роки пробую м'ясо. Побажайте мені удачі", – написав Джеймс в Сторіс Instagram відео з соковитим стейком

Леброн Джеймс вперше за 2 роки їсть м'ясо Відео: Instagram

Але одним лише м'ясом баскетболіст не обмежився, доповнивши вечерю червоним сухим вином Chateau Lafite Rothschild 2003 року, яке в Україні стартує від 5 000 доларів за пляшку (136 000 грн).

Відзначимо, що в останні роки Джеймс витрачає мільйони доларів на правильне харчування і вітаміни. Більшу частину нинішнього сезону 36-річному Леброну довелося пропустити через травми. Зоряний баскетболіст навіть відмовився брати участь у Олімпіаді-2020 в Токіо в складі збірної США.

Зараз 4-кратний чемпіон НБА зосередився на відновленні і просуванні другої частині фільму "Космічний джем", де зіграв головну роль.

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