Ел мясо впервые за 2 года и выложил за вино 136 тысяч! Король НБА пустился во все тяжкие

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс "Король" НБА Леброн Джеймс не смог в этом сезоне защитить прошлогодний титул чемпионов. Лейкерс вылетели в первом раунде плей-офф от рук Финикс Санз, а Леброн получил больше времени для себя. Он уже презентовал "Космический джем-2", а теперь впервые за два года позволил себе мясо.
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"Впервые за два года пробую мясо. Пожелайте мне удачи", – написал Джеймс в сторис Instagram видео с сочным стейком
Но одним только мясом баскетболист не ограничился, дополнив ужин красным сухим вином Chateau Lafite Rothschild 2003 года, которое в Украине стартует от 5 000 долларов за бутылку (136 000 гривен).
Отметим, что в последние годы Джеймс тратит миллионы долларов на правильное питание и витамины. Большую часть нынешнего сезона 36-летнему Леброну пришлось пропустить из-за травм. Звездный баскетболист даже отказался участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио в составе сборной США.
Сейчас 4-кратный чемпион НБА сосредоточился на восстановлении и продвижении второй части фильма "Космический джем", где сыграл главную роль.
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