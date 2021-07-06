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Ел мясо впервые за 2 года и выложил за вино 136 тысяч! Король НБА пустился во все тяжкие

Елена Павлова Елена Павлова
6 июля, 09:34
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Звезда НБА и Лейкерс Леброн Джеймс после долгого воздержания заказал себе стейк и дополнил его дорогущим красным вином. Баскетболист сейчас продвигает свой фильм
Леброн Джеймс впервые за два года попробовал мясо
Леброн Джеймс впервые за два года попробовал мясо / Фото: Instagram

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс "Король" НБА Леброн Джеймс не смог в этом сезоне защитить прошлогодний титул чемпионов. Лейкерс вылетели в первом раунде плей-офф от рук Финикс Санз, а Леброн получил больше времени для себя. Он уже презентовал "Космический джем-2", а теперь впервые за два года позволил себе мясо.

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"Впервые за два года пробую мясо. Пожелайте мне удачи", – написал Джеймс в сторис Instagram видео с сочным стейком

Леброн Джеймс впервые за 2 года ест мясо Видео: Instagram

Но одним только мясом баскетболист не ограничился, дополнив ужин красным сухим вином Chateau Lafite Rothschild 2003 года, которое в Украине стартует от 5 000 долларов за бутылку (136 000 гривен).

Отметим, что в последние годы Джеймс тратит миллионы долларов на правильное питание и витамины. Большую часть нынешнего сезона 36-летнему Леброну пришлось пропустить из-за травм. Звездный баскетболист даже отказался участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио в составе сборной США.

Сейчас 4-кратный чемпион НБА сосредоточился на восстановлении и продвижении второй части фильма "Космический джем", где сыграл главную роль.

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