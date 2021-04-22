Нікуди прив'язати яхту! Фото розкішного будинку в Маямі, який не потрібен зірці НБА

Баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс нарешті продав свій особняк у Флориді з власним спортзалом і видом на затоку

Зірка НБА і Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс останнім часом дуже активний на ринку нерухомості. У березні Джеймс виставив на продаж двоповерховий будинок в Каліфорнії, а тепер знайшовся новий господар для розкішного особняка в Майамі, де баскетболіст жив ще сім років тому, виступаючи за місцевий Хіт.

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Як повідомляє Parlons Basket, зоряний форвард команди розлучився з величезним будинком без малого за 13 млн доларів. Хоча спочатку просив 17 мільйонів. Розкішний білий особняк знаходився на березі затоки Біскейн і мав у своєму розпорядженні навіть причал для яхт.

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В особняку було все, що завгодно. Навіть власний спортзал.

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Нагадаємо, що в цьому сезоні Джеймс вже пропустив 16 матчів регулярного чемпіонату НБА через розтягнення зв'язок гомілкостопу після невдалого падіння. Однак головний тренер каліфорнійців Френк Вогель повідомив, що Джеймс уже почав виконувати легку роботу на майданчику, хоч в клубі поки не називають термінів його відновлення.

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Раніше найзоряніший баскетболіст планети загрожує поліцейському. Леброн Джеймс обурений убивством темношкірої дівчини і закликав у соцмережах засудити поліцейського.

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Кумедне відео зі сторінки Леброна Джеймса в Instagram Відео: Instagram

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