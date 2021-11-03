Чемпіон НБА розбив свій дорогий Rolls-Royce

Колишній гравець НБА Іман Шамперт потрапив в аварію, що призвела до пошкодження Rolls Royce. Баскетболіст прямував на північ Хайленд-авенем у Голлівуді

Іман Шамперт

Внаслідок інциденту ні сам Шамперт, ні його дружина, яка перебувала разом із ним у момент події, травм не отримали, повідомляє Page Six.

Раніше ми писали, що сім'я легендарного баскетболіста отримає 400 мільйонів доларів прибутку.

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Зазначимо, що вартість пошкодженого Rolls Royce оцінюється у 357 тисяч доларів.

Як повідомили згодом очевидці, чемпіон НБА у складі Клівленд Кавальєрс після аварії зберігав спокій та співпрацював із поліцією.

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Минулого тижня Шамперт отримав максимальну оцінку за виступ у телевізійному шоу "Танці із зірками". Усі судді поставили Іману та його партнерці 10 балів, у сумі – 40 із 40.

Наразі 31-річний Шамперт перебуває у статусі вільного агента. Минулого сезону він провів два матчі за Бруклін Нетс.