Їх ненавидять найбільше: незвичайний рейтинг спортсменів

Портал Pickwise опублікував рейтинг найбільш ненависних спортсменів у світі. Очолив рейтинг лідер баскетбольного клубу НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс. За останній рік в соціальних мережах про баскетболіста грубо відгукувалися більше 122 тисяч разів.
На другому місці розташувався нападаючий Манчестер Юнайтед і збірної Англії Маркус Решфорд – 32 328 образливих висловлювання. На третьому місці розпасовщик команди з американського футболу Тампа-Бей Баккенірс Том Бреді – 28 151.
Рейтинг найбільш ненависних спортсменів у світі:
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 122 568
- Маркус Решфорд (футбол) – 32 328
- Том Бреді (американський футбол) – 28 151
- Кевін Дюрант (баскетбол) – 24 370
- Бубба Уоллес (NASCAR) – 21 750
- Дем'єн Ліллард (баскетбол) – 20 904
- Тревор Бауер (бейсбол) – 14 083
- Кріштіану Роналду (футбол) – 11 757
- Стівен Каррі (баскетбол) – 11 203
- Месут Озіл (футбол) – 11 192
Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду досяг в Instagram позначки в 300 мільйонів підписників.