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Їх ненавидять найбільше: незвичайний рейтинг спортсменів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
10 липня, 08:48
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За останній рік в соціальних мережах найбільше грубо відгукувалися про баскетболіста Леброна Джеймса – понад 122 тисяч разів, в топ-10 потрапив і Кріштіану Роналду
Їх сварять в соцмережах - Леброн Джеймс, Маркус Решфорд, Том Бреді
Їх сварять в соцмережах - Леброн Джеймс, Маркус Решфорд, Том Бреді

Портал Pickwise опублікував рейтинг найбільш ненависних спортсменів у світі. Очолив рейтинг лідер баскетбольного клубу НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс. За останній рік в соціальних мережах про баскетболіста грубо відгукувалися більше 122 тисяч разів.

На другому місці розташувався нападаючий Манчестер Юнайтед і збірної Англії Маркус Решфорд – 32 328 образливих висловлювання. На третьому місці розпасовщик команди з американського футболу Тампа-Бей Баккенірс Том Бреді – 28 151.

Рейтинг найбільш ненависних спортсменів у світі:

  1. Леброн Джеймс (баскетбол) – 122 568
  2. Маркус Решфорд (футбол) – 32 328
  3. Том Бреді (американський футбол) – 28 151
  4. Кевін Дюрант (баскетбол) – 24 370
  5. Бубба Уоллес (NASCAR) – 21 750
  6. Дем'єн Ліллард (баскетбол) – 20 904
  7. Тревор Бауер (бейсбол) – 14 083
  8. Кріштіану Роналду (футбол) – 11 757
  9. Стівен Каррі (баскетбол) – 11 203
  10. Месут Озіл (футбол) – 11 192

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду досяг в Instagram позначки в 300 мільйонів підписників.

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E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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