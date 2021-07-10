Їх ненавидять найбільше: незвичайний рейтинг спортсменів

За останній рік в соціальних мережах найбільше грубо відгукувалися про баскетболіста Леброна Джеймса – понад 122 тисяч разів, в топ-10 потрапив і Кріштіану Роналду

Їх сварять в соцмережах - Леброн Джеймс, Маркус Решфорд, Том Бреді

Портал Pickwise опублікував рейтинг найбільш ненависних спортсменів у світі. Очолив рейтинг лідер баскетбольного клубу НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс. За останній рік в соціальних мережах про баскетболіста грубо відгукувалися більше 122 тисяч разів.

На другому місці розташувався нападаючий Манчестер Юнайтед і збірної Англії Маркус Решфорд – 32 328 образливих висловлювання. На третьому місці розпасовщик команди з американського футболу Тампа-Бей Баккенірс Том Бреді – 28 151.

Рейтинг найбільш ненависних спортсменів у світі:

Леброн Джеймс (баскетбол) – 122 568 Маркус Решфорд (футбол) – 32 328 Том Бреді (американський футбол) – 28 151 Кевін Дюрант (баскетбол) – 24 370 Бубба Уоллес (NASCAR) – 21 750 Дем'єн Ліллард (баскетбол) – 20 904 Тревор Бауер (бейсбол) – 14 083 Кріштіану Роналду (футбол) – 11 757 Стівен Каррі (баскетбол) – 11 203 Месут Озіл (футбол) – 11 192

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду досяг в Instagram позначки в 300 мільйонів підписників.