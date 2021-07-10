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Их ненавидят больше всего: необычный рейтинг спортсменов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
10 июля, 08:48
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За последний год в социальных сетях больше всего грубо отзывались о баскетболисте Леброне Джеймса – более 122 тысяч раз, в топ-10 попал и Криштиану Роналду
Их ругают в соцсетях - Леброн Джеймс, Маркус Рэшфорд, Том Брэди
Их ругают в соцсетях - Леброн Джеймс, Маркус Рэшфорд, Том Брэди

Портал Pickwise опубликовал рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире. Возглавил рейтинг лидер баскетбольного клуба НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс. За последний год в социальных сетях о баскетболисте грубо отзывались более 122 тысяч раз.

На втором месте расположился нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рэшфорд – 32 328 оскорбительных высказывания. На третьем месте распасовщик команды по американскому футболу Тампа-Бэй Бакканирс Том Брэди – 28 151.

Рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире:

  1. Леброн Джеймс (баскетбол) – 122 568
  2. Маркус Рэшфорд (футбол) – 32 328
  3. Том Брэди (американский футбол) – 28 151
  4. Кевин Дюрант (баскетбол) – 24 370
  5. Бубба Уоллэс (NASCAR) – 21 750
  6. Дэмьен Лиллард (баскетбол) – 20 904
  7. Тревор Бауэр (бейсбол) – 14 083
  8. Криштиану Роналду (футбол) – 11 757
  9. Стефен Карри (баскетбол) – 11 203
  10. Месут Озил (футбол) – 11 192

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду достиг в Instagram рубежа в 300 миллионов подписчиков.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 11 июля
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