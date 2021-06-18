Роналду в Instagram достиг рубежа в 300 миллионов подписчиков. Кто идет за ним

Сегодня Криштиану Роналду прошел еще один виток популярности. На его страничке в Instagram набралось 300 миллионов подписчиков! Пятикратный обладатель "Золотого мяча" никому не собирается отдавать первую строчку в рейтинге популярности в соцсетях. Причем, 100 миллионов он добавил себе за последние 16 месяцев.
На днях выходка Роналду с колой стоила компании 4 миллиарда долларов.
В эти дни 36-летний футболист находится в лагере сборной Португалии на Евро-2020. В первом туре действующие чемпионы обыграли венгров, а в субботу сразятся с немцами.
Последним на данный момент постом КриРо в Instagram является поздравление сыну с 11-летием.
Тем временем футболистам запретили трогать бутылки на Евро-2020: аукнулась выходка Роналду.
В десятку самых известных для фолловеров Instagram людей вошел еще один спортсмен. Как не трудно догадаться, это – аргентинский футболист испанской Барселоны Лионель Месси. У 33-летней звезды – 218 миллионов подписчиков. В тройку же самых популярных вошли американский актер Дуэйн Джонсон и певица Ариана Гранде.
На днях Роналду обогнал Платини в списке лучших бомбардиров Евро.
Вспомним, как Португалия сломила сборную Венгрии в Будапеште: