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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости баскетбола

Чемпион НБА разбил свой дорогой Rolls-Royce

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
3 ноября, 12:46
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Бывший игрок НБА Иман Шамперт попал в аварию, приведшую к повреждению его Rolls Royce. Баскетболист направлялся на север по Хайленд-авеню в Голливуде
Иман Шамперт
Иман Шамперт

В результате инцидента ни сам Шамперт, ни его жена, которая находилась вместе с ним в момент происшествия, травм не получили, сообщает Page Six.

Ранее мы писали, что семья легендарного баскетболиста получит 400 миллионов долларов дохода.

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Отметим, что стоимость поврежденного Rolls Royce оценивается в 357 тысяч долларов.

Как сообщили впоследствии очевидцы, чемпион НБА в составе Кливленд Кавальерс после аварии сохранял спокойствие и сотрудничал с полицией.

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На прошлой неделе Шамперт получил максимальную оценку за выступление в телевизионном шоу "Танцы со звездами". Все судьи поставили Иману и его партнерше 10 баллов, в сумме – 40 из 40.

В настоящее время 31-летний Шамперт пребывает в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провел два матча за Бруклин Нетс.

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