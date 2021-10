Украинец зажигает в НБА! Чумовой бросок Михайлюка помог Торонто выиграть матч

24-летний атакующий защитник помог Торонто обыграть Индиану (97:94) в матче регулярного чемпионата НБА.

Святослав за 22 минуты игрового времени набрал 16 очков, совершил 4 подбора, сделал 2 ассиста. Михайлюк реализовал 6 из 10 бросков с игры, в том числе 2 из 4 трехочковых.

Этот матч стал лучшим для украинского баскетболиста в нынешнем сезоне.

В одном из эпизодов Михайлюк отметился эффектным слэм-данком в быстрой контратаке Торонто.

Sleep on Svi and watch him show you that sneaky athleticism. (via @Raptors) pic.twitter.com/uMmQj5aQOf