31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости баскетбола

Украинец зажигает в НБА! Чумовой бросок Михайлюка помог Торонто выиграть матч

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
31 октября, 09:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский баскетболист Торонто Святослав Михайлюк провел самый результативный матч в новом сезоне НБА
Святослав Михайлюк провел яркий матч в НБА
Святослав Михайлюк провел яркий матч в НБА / Фото: Reuters

24-летний атакующий защитник помог Торонто обыграть Индиану (97:94) в матче регулярного чемпионата НБА.

Читайте также: Волевая победа Прометея в Лиге чемпионов

Реклама

Святослав за 22 минуты игрового времени набрал 16 очков, совершил 4 подбора, сделал 2 ассиста. Михайлюк реализовал 6 из 10 бросков с игры, в том числе 2 из 4 трехочковых.

Этот матч стал лучшим для украинского баскетболиста в нынешнем сезоне.

В одном из эпизодов Михайлюк отметился эффектным слэм-данком в быстрой контратаке Торонто.

Реклама

"Стараюсь изо всех сил. Стараюсь, чтобы команда побеждала, получи я 1 минуту, 20, 30 или 40. Просто делаю свою работу", – сказал после матча украинский игрок Торонто.

Отметим, что это четвертая победа Рэпторс в сезоне.

Реклама

Индиана – Торонто – 94:97 (25:22, 22:24, 19:21, 28:30)

Индиана: Сабонис (22 + 14 подборов), Леверт (15), Дуарте (12 + 6 передач + 5 потерь), Тернер (10 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Макконнелл (6 + 7 передач) – старт; Дж. Холидэй (16), Лэмб (11), Бриссетт (2).

Торонто: Барнс (21 + 12 подборов), Ванвлит (16), Ануноби (15), Трент (8), Ачиува (4) – старт; Михайлюк (16), Буше (8), Берч (7), Бэнтон (2).

Напомним, что в конце августа чемпион НБА 2019 года клуб Торонто Рэпторс подписал соглашение с украинским баскетболистом Святославом Михайлюком.

В НБА он играл за Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пистонс и Оклахому Тандер.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Украинец в НБА!
ТОП-матчи

Динамо

2 нояб

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

3 нояб

19:45

Шахтер

1.25

6.90

13.5
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
13
12:12
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Ингулец
12
9:22
9
13
Минай
11
8:14
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
13
15:32
4
Показать больше
Воскресенье, 31 октября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять