Дело Коби Брайанта живет: семья легендарного баскетболиста получит 400 миллионов долларов дохода

О сделке по продаже контрольного пакета акций размером в 8 миллиардов долларов было объявлено 1 ноября в 8:24 по американскому времени – в честь номеров, под которыми Брайант выступал за Лос-Анджелес Лейкерс в НБА, сообщает Lakers Daily.

Ранее мы писали, что легендарный баскетболист Шакил О’Нил продал свой особняк во Флориде, от которого пытался избавиться три года.

Брайант был одним из первых инвесторов BodyArmor. В 2014 году Коби приобрел 10% акций компании за 6 миллионов долларов. Сейчас они стоят 800 миллионов долларов. Брайант был четвертым по величине акционером в компании после ее основателя Майка Репола, Coca-Cola и Keurig Dr.Pepper. Вдова баскетболиста Ванесса Брайант и его дети после всех финансовых операций получат доход в размере 400 миллионов долларов.

In 2014, Kobe Bryant bought 10% of sports drink BodyArmor for $6 million.



Today, at 8:24am, the company announces a sale to Coca-Cola at an $8 billion valuation earning Kobes family around $400M from his investment.



(h/t @darrenrovell) pic.twitter.com/KzEd5Ueywa