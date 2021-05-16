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Коби Брайанта включили в Зал славы баскетбола, а его жена расплакалась на церемонии

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
16 мая, 13:03
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Бывший звездный игрок НБА погиб в начале прошлого года в результате авиакатастрофы, минувшей ночью его посмертно чествовали в США
Коби Брайант
Коби Брайант / Фото: Getty Images

В субботу поздно вечером в американском Анкасвилле (штат Коннкетикут) состоялась церемония введения в Зал славы баскетбола новых участников. Среди них – и бывшая звезда Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант. На днях Джордан раскрыл переписку с Брайантом перед его смертью. Вчера Майкл оказался в роли ведущего.

На торжественном мероприятии вдова баскетболиста Ванесса произнесла чувственную речь, расплакавшись сама и вызвав слезы у многих фанатов:

"Поздравляю, дорогой. Твой тяжелый труд и самопожертвование оправдали себя. Я рада, что ты сделал ставку на себя, трудяга. У тебя получилось. Теперь ты в Зале славы. Ты – настоящий чемпион. Ты не просто MVP, ты – великий на все времена. Я тобой горжусь. Я всегда буду тебя любить. Коби Бин Брайант".

В Зал славы в этот вечер были также включены чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, менеджер Патрик Бауман.

Напомним, Коби Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января прошлого года в пригороде Лос-Анджелеса. На борту вертолета Sikorsky S-76 находилось девять человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта; все пассажиры погибли.

Читайте также: почему разбился Коби Брайант.

Вспомним, как фанаты почтили память звезды НБА:

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters
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