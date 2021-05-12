"Текила была потрясающая": Джордан раскрыл переписку с Брайантом перед его смертью

Легендарный Майкл Джордан, который в скором времени примет участие во введении Коби Брайанта в Зал Славы, рассказал о последней переписке с Брайантом, которую они вели незадолго до гибели Коби.

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"Коби написал мне, что текила, которую я ему отправил, была потрясающая. В ответ я его поблагодарил. Затем он спросил, как моя семья. Я сказал, что все в порядке, и поинтересовался, как его близкие. Коби сказал, что все хорошо. Потом я решил немного повеселиться. Коби был погружен в тренировочный процесс дочери, так что я решил подколоть его. Я пожелал ему хороших праздников и назвал его "тренер Коби", к этому добавил смеющиеся эмодзи. Брайант ответил следующее: "Знаешь что, тренер, я сейчас сижу на тренерской скамье и команда побеждает со счетом 45:8".