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Кобі Браянта внесли до Зали слави баскетболу, а його дружина розплакалася на церемонії

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
16 травня, 13:03
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Колишній зірковий гравець НБА загинув на початку минулого року в результаті авіакатастрофи, минулої ночі його посмертно вшановували в США
Кобі Браянт
Кобі Браянт / Фото: Getty Images

У суботу пізно ввечері в американському Анкасвіллі (штат Коннкетикут) відбулася церемонія внесення до Зали слави баскетболу нових учасників. Серед них була і колишня зірка Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянт. Днями Джордан розкрив переписку з Браянтом перед його смертю.

На урочистому заході вдова баскетболіста Ванесса вимовила чуттєву мова, розплакавшись сама і викликавши сльози у багатьох фанатів:

"Вітаю, любий. Твоя важка праця і самопожертва виправдали себе. Я рада, що ти зробив ставку на себе, трудяга. У тебе вийшло. Тепер ти в Залі слави. Ти – справжній чемпіон. Ти не просто MVP, ти – великий на всі часи. Я так тобою пишаюся. Я завжди буду тебе любити. Кобі Бін Браянт".

До Зали слави цього вечора були також включені чемпіони НБА Тім Данкан і Кевін Гарнетт, чемпіонка жіночої НБА, олімпійська чемпіонка Таміка Кетчінгс, тренери Руді Томьянович, Кім Малкі, Барбара Стівенс, Едді Саттон, менеджер Патрік Бауман.

Нагадаємо, Кобі Браянт загинув у результаті падіння вертольота 26 січня минулого року в передмісті Лос-Анджелеса. На борту Sikorsky S-76 знаходилося дев'ять людей, у тому числі і 13-річна дочка Браянта; всі пасажири загинули.

Читайте також: чому розбився Кобі Браянт.

Згадаймо, як фанати вшанували пам'ять зірки НБА:

Фанати вшанували пам'ять Кобі Браянта Відео: Reuters
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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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