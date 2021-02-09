Почему разбился Коби Брайант: названы причины крушения вертолета в Лос-Анджелесе

Национальный совет США по безопасности на транспорте объявил причину крушения вертолета легенды НБА Кобби Брайанта26 января 2020 года. Согласно заключению, пилот вертолета Ара Зобаян был дезориентирован из-за того, что залетел в облака.

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Как сообщает Associated Press со ссылкой на председателя Национального совета по безопасности на транспорте Роберта Сумвальта, пролет через облака является нарушением государственных стандартов. Пилот летел по правилам визуального полета, поэтому ему нужно было видеть, куда он направляется. Однако, видимо, совершил ошибку.

Коби Брайант, его дочь и место крушения вертолета / Фото: Metro.co.uk

До выхода из облаков вертолет с баскетболистом резко накренился и врезался в холмы Южной Калифорнии, а все пассажиры на борту и сам пилот погибли.

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Национальный совет по безопасности на транспорте отмечал, что вертолет Брайанта был исправен, а аварию сочли несчастным случаем. Вскрытие также не показало наличия алкоголя или наркотиков в крови Ары Зобаяна, который находился за штурвалом.

Коби Брайант / Фото: Getty Images В тренде На старт! Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону

Тем временем вдова Коби Брайанта продвигает федеральный закон о безопасности вертолетов, обвинив в катастрофе пилота, а также компанию, которая владела вертолетом.

Напомним, что 26 января 2020 года Коби Брайант направлялся на молодежный баскетбольный турнир в Лос-Анджелесе. Вместе с Коби на борту вертолета было еще восемь человек, в том числе одна из его четырех дочерей, 13-летняя Джианна. Все погибли.

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Ранее знаменитый баскетболист назвал первенца в честь погибшей дочери Коби Брайанта.

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