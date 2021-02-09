Українська
$ 27,67
33,26
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Почему разбился Коби Брайант: названы причины крушения вертолета в Лос-Анджелесе

9 февраля, 19:13

Елена Павлова Елена Павлова

Национальный совет США по безопасности на транспорте вынес свой вердикт

Национальный совет США по безопасности на транспорте объявил причину крушения вертолета легенды НБА Кобби Брайанта26 января 2020 года. Согласно заключению, пилот вертолета Ара Зобаян был дезориентирован из-за того, что залетел в облака.

Реклама

Как сообщает Associated Press со ссылкой на председателя Национального совета по безопасности на транспорте Роберта Сумвальта, пролет через облака является нарушением государственных стандартов. Пилот летел по правилам визуального полета, поэтому ему нужно было видеть, куда он направляется. Однако, видимо, совершил ошибку.

Коби Брайант, его дочь и место крушения вертолета

Коби Брайант, его дочь и место крушения вертолета / Фото: Metro.co.uk

До выхода из облаков вертолет с баскетболистом резко накренился и врезался в холмы Южной Калифорнии, а все пассажиры на борту и сам пилот погибли.

Реклама

Национальный совет по безопасности на транспорте отмечал, что вертолет Брайанта был исправен, а аварию сочли несчастным случаем. Вскрытие также не показало наличия алкоголя или наркотиков в крови Ары Зобаяна, который находился за штурвалом.

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Getty Images

В тренде
На старт! Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону

Тем временем вдова Коби Брайанта продвигает федеральный закон о безопасности вертолетов, обвинив в катастрофе пилота, а также компанию, которая владела вертолетом.

Напомним, что 26 января 2020 года Коби Брайант направлялся на молодежный баскетбольный турнир в Лос-Анджелесе. Вместе с Коби на борту вертолета было еще восемь человек, в том числе одна из его четырех дочерей, 13-летняя Джианна. Все погибли.

Реклама

Ранее знаменитый баскетболист назвал первенца в честь погибшей дочери Коби Брайанта.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

крушение вертолет причины баскетболист Коби Брайант
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

От этих фото жарко становится в лютый мороз. Звезда баскетбола – в одежде и без
От этих фото жарко становится в лютый мороз. Звезда баскетбола – в одежде и безБаскетбол
"Закрой рот, сучка": жену миллиардера выгнали с матча НБА после перепалки с Леброном (видео)Баскетбол
Рекордное безумие! Автограф баскетболиста продали почти за полтора миллиона долларов
Рекордное безумие! Автограф баскетболиста продали почти за полтора миллиона долларовБаскетбол
Украина провалила отбор на Евробаскет. Последний раз такое было 10 лет назад
Украина провалила отбор на Евробаскет. Последний раз такое было 10 лет назадБаскетбол
Отрабатывает миллионы! Украинец выдал топовый матч в НБА
Отрабатывает миллионы! Украинец выдал топовый матч в НБАБаскетбол
Украина усмирила горячих финских девушек в последнем матче отбора на Евро
Украина усмирила горячих финских девушек в последнем матче отбора на ЕвроБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять