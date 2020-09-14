Знаменитый баскетболист назвал первенца в честь погибшей дочери Коби Брайанта

Девочка погибла вместе со знаменитым отцом в авиакатастрофе в январе

Двукратный победитель НБА и чемпион мира в составе сборной Испании Пау Газоль и его жена Катерина стали родителями. В семействе баскетболиста родилась дочь, которую назвали Элизабет Джанна Газоль в честь дочери легендарного Коби Брайанта Джанны Марии-Оноре Брайант.

"Наша девочка уже с нами! Все прошло очень хорошо, и мы очень счастливы! Элизабет Джанна Газоль, имя, имеющее большое значение для нашей драгоценной дочери!", – написал на своей странице в Instagram знаменитый баскетболист.

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Напомним, Коби Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. На борту вертолета Sikorsky S-76 находилось девять человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта Джанна-Мария Оноре – все пассажиры погибли. Последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.

Газоль и Брайант вместе выступали в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" и были хорошими друзьями. Сейчас испанский баскетболист находится в статусе свободного агента. Последней его командой был "Портленд Трэйл Блэйзерс".

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Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. В последнем матче в карьере он набрал 60 очков в поединке против "Юта Джаз". Брайант является пятикратным чемпионом НБА, 18 раз он участвовал в Матче звезд НБА, в составе сборной США дважды побеждал на Олимпийских играх. За свою карьеру он провел 1346 игр и заработал 33 643 очка (25 в среднем за игру).

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Как фанаты почтили память Коби Брайанта:

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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