Справа Кобі Брайанта живе: сім'я легендарного баскетболіста отримає 400 мільйонів доларів доходу

Про операцію з продажу контрольного пакета акцій розміром 8 мільярдів доларів було оголошено 1 листопада о 8:24 за американським часом – на честь номерів, під якими Брайант виступав за Лос-Анджелес Лейкерс у НБА, повідомляє Lakers Daily.

Брайант був одним із перших інвесторів BodyArmor. У 2014 році Кобі придбав 10% акцій компанії за 6 мільйонів доларів. Нині вони коштують 800 мільйонів доларів. Брайант був четвертим за величиною акціонером у компанії після її засновника Майка Репола, Coca-Cola та Keurig Dr.Pepper. Вдова баскетболіста Ванесса Брайант та його діти після всіх фінансових операцій отримають дохід у розмірі 400 мільйонів доларів.

