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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Формула-1 в цветах НБА: необычные раскраски болидов Королевских гонок

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 октября, 18:25
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К старту нового сезона НБА болиды Формулы-1 разукрасили в цвета команд Национальной баскетбольной ассоциации
Болиды Формулы-1 в цветах НБА
Болиды Формулы-1 в цветах НБА / Фото: Twitter

В этом году самой популярной баскетбольной лиге мира исполняется 75 лет. По случаю знаменательной даты НБА объявила о сотрудничестве с Формулой-1.

Читайте также: Повесьте себе на стену: календарь Формулы-1 на 2022 год

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В Twitter "Королевских гонок" опубликовали фото болидов, ливреи которых разукрашены в цвета клубов Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Выглядит потрясающе!

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Ранее мы писали, что российскую гонщицу не пустили в США на финальные гонки сезона. Российские спортсмены становятся заложниками политики собственного государства, из-за чего перед ними закрываются двери в цивилизованный мир. Очередной жертвой стала гонщица Ирина Сидоркова.

Также мы писали, что лучший игрок баскетбольной Суперлиги станет украинцем, но есть одна проблема. Американский защитник Киев-Баскета Майк Кеффи может усилить сборную Украины.

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