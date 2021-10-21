Формула-1 в кольорах НБА: незвичайні розмальовки болідів Королівських гонок

До старту нового сезону НБА боліди Формули-1 прикрасили в кольори команд Національної баскетбольної асоціації

Боліди Формули-1 в кольорах Формули-1 / Фото: Twitter

Цього року найпопулярнішій баскетбольній лізі світу виповнюється 75 років. З нагоди знаменної дати НБА оголосила про співпрацю з Формулою-1.

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В Twitter "Королівських гонок" опублікували фото болідів, лівреї яких оздоблені в кольори клубів Центрального і Тихоокеанського дивізіонів. Виглядає приголомшливо!

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Раніше ми писали, що російську гонщицю не пустили в США на фінальні гонки сезону . Російські спортсмени стають заручниками політики власної держави, через що перед ними закриваються двері в цивілізований світ. Черговою жертвою стала гонщиця Ірина Сидоркова.

Також ми писали, що кращий гравець баскетбольної Суперліги стане українцем, але є одна проблема. Американський захисник Київ-Баскета Майк Кеффі може підсилити збірну України.