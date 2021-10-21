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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Формула-1 в кольорах НБА: незвичайні розмальовки болідів Королівських гонок

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
21 жовтня, 18:25
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До старту нового сезону НБА боліди Формули-1 прикрасили в кольори команд Національної баскетбольної асоціації
Боліди Формули-1 в кольорах Формули-1
Боліди Формули-1 в кольорах Формули-1 / Фото: Twitter

Цього року найпопулярнішій баскетбольній лізі світу виповнюється 75 років. З нагоди знаменної дати НБА оголосила про співпрацю з Формулою-1.

Читайте також: Повісьте собі на стіну: календар Формули-1 на 2022 рік

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В Twitter "Королівських гонок" опублікували фото болідів, лівреї яких оздоблені в кольори клубів Центрального і Тихоокеанського дивізіонів. Виглядає приголомшливо!

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Раніше ми писали, що російську гонщицю не пустили в США на фінальні гонки сезону . Російські спортсмени стають заручниками політики власної держави, через що перед ними закриваються двері в цивілізований світ. Черговою жертвою стала гонщиця Ірина Сидоркова.

Також ми писали, що кращий гравець баскетбольної Суперліги стане українцем, але є одна проблема. Американський захисник Київ-Баскета Майк Кеффі може підсилити збірну України.

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