Повісьте собі на стіну: календар Формули-1 на 2022 рік

У наступному сезоні буде 23 етапи. Розпочнеться чемпіонат 20 березня в Бахрейні, а остання гонка пройде восени в Абу-Дабі

Формула-1 / Фото: Reuters

Всесвітня рада з автоспорту затвердила остаточний календар чемпіонату Формули-1 у 2022 році.

Всього буде 23 гонки. Етап в Китаї замінить Гран-прі Емілії-Романьї в Імолі.

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Календар Формули-1 на 2022 рік

20 березня – Гран-прі Бахрейну

– Гран-прі Бахрейну 27 березня – Гран-прі Саудівської Аравії

– Гран-прі Саудівської Аравії 10 квітня – Гран-прі Австралії

– Гран-прі Австралії 24 квітня – Гран-прі Емілії-Романьї

– Гран-прі Емілії-Романьї 8 травня – Гран-прі Майамі

– Гран-прі Майамі 22 травня – Гран-прі Іспанії

– Гран-прі Іспанії 29 травня – Гран-прі Монако

– Гран-прі Монако 12 червня – Гран-прі Азербайджану

– Гран-прі Азербайджану 19 червня – Гран-прі Канади

– Гран-прі Канади 3 липня – Гран-прі Великобританії

– Гран-прі Великобританії 10 липня – Гран-прі Австрії

– Гран-прі Австрії 24 липня – Гран-прі Франції

– Гран-прі Франції 31 липня – Гран-прі Угорщини

– Гран-прі Угорщини 28 серпня – Гран-прі Бельгії

– Гран-прі Бельгії 4 вересня – Гран-прі Нідерландів

– Гран-прі Нідерландів 11 вересня – Гран-прі Італії

– Гран-прі Італії 25 вересня – Гран-прі Росії

– Гран-прі Росії 2 жовтня – Гран-прі Сінгапуру

– Гран-прі Сінгапуру 9 жовтня – Гран-прі Японії

– Гран-прі Японії 23 жовтня – Гран-прі США

– Гран-прі США 30 жовтня – Гран-прі Мексики

– Гран-прі Мексики 13 листопада – Гран-прі Бразилії

– Гран-прі Бразилії 20 листопада – Гран-прі Абу-Дабі

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Раніше ми писали, що діючий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон збив власного механіка під час другої практики перед Гран-прі Росії. Інцидент трапився під час заїзду на піт-стоп.