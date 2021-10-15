Повісьте собі на стіну: календар Формули-1 на 2022 рік

Всесвітня рада з автоспорту затвердила остаточний календар чемпіонату Формули-1 у 2022 році.
Всього буде 23 гонки. Етап в Китаї замінить Гран-прі Емілії-Романьї в Імолі.
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Календар Формули-1 на 2022 рік
- 20 березня – Гран-прі Бахрейну
- 27 березня – Гран-прі Саудівської Аравії
- 10 квітня – Гран-прі Австралії
- 24 квітня – Гран-прі Емілії-Романьї
- 8 травня – Гран-прі Майамі
- 22 травня – Гран-прі Іспанії
- 29 травня – Гран-прі Монако
- 12 червня – Гран-прі Азербайджану
- 19 червня – Гран-прі Канади
- 3 липня – Гран-прі Великобританії
- 10 липня – Гран-прі Австрії
- 24 липня – Гран-прі Франції
- 31 липня – Гран-прі Угорщини
- 28 серпня – Гран-прі Бельгії
- 4 вересня – Гран-прі Нідерландів
- 11 вересня – Гран-прі Італії
- 25 вересня – Гран-прі Росії
- 2 жовтня – Гран-прі Сінгапуру
- 9 жовтня – Гран-прі Японії
- 23 жовтня – Гран-прі США
- 30 жовтня – Гран-прі Мексики
- 13 листопада – Гран-прі Бразилії
- 20 листопада – Гран-прі Абу-Дабі
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Раніше ми писали, що діючий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон збив власного механіка під час другої практики перед Гран-прі Росії. Інцидент трапився під час заїзду на піт-стоп.