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Порту --
Мілан --
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Атлетіко --
Ліверпуль --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Повісьте собі на стіну: календар Формули-1 на 2022 рік

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
15 жовтня, 23:02
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У наступному сезоні буде 23 етапи. Розпочнеться чемпіонат 20 березня в Бахрейні, а остання гонка пройде восени в Абу-Дабі
Формула-1
Формула-1 / Фото: Reuters

Всесвітня рада з автоспорту затвердила остаточний календар чемпіонату Формули-1 у 2022 році.

Всього буде 23 гонки. Етап в Китаї замінить Гран-прі Емілії-Романьї в Імолі.

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Календар Формули-1 на 2022 рік

  • 20 березня – Гран-прі Бахрейну
  • 27 березня – Гран-прі Саудівської Аравії
  • 10 квітня – Гран-прі Австралії
  • 24 квітня – Гран-прі Емілії-Романьї
  • 8 травня – Гран-прі Майамі
  • 22 травня – Гран-прі Іспанії
  • 29 травня – Гран-прі Монако
  • 12 червня – Гран-прі Азербайджану
  • 19 червня – Гран-прі Канади
  • 3 липня – Гран-прі Великобританії
  • 10 липня – Гран-прі Австрії
  • 24 липня – Гран-прі Франції
  • 31 липня – Гран-прі Угорщини
  • 28 серпня – Гран-прі Бельгії
  • 4 вересня – Гран-прі Нідерландів
  • 11 вересня – Гран-прі Італії
  • 25 вересня – Гран-прі Росії
  • 2 жовтня – Гран-прі Сінгапуру
  • 9 жовтня – Гран-прі Японії
  • 23 жовтня – Гран-прі США
  • 30 жовтня – Гран-прі Мексики
  • 13 листопада – Гран-прі Бразилії
  • 20 листопада – Гран-прі Абу-Дабі

Читайте також: Трагедія Шумахера, викрадення Фанхіо, "секс і Гітлер" Хілла: що сталося з чемпіонами Формули-1

Раніше ми писали, що діючий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон збив власного механіка під час другої практики перед Гран-прі Росії. Інцидент трапився під час заїзду на піт-стоп.

Формула-1
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